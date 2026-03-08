Napoli, Alisson Santos ha convinto tutti: l'impatto a bilancio del riscatto

L’arrivo di Alisson Santos sul gong del calciomercato invernale non aveva attirato particolare attenzione. Ma il suo contributo alla causa del Napoli, specie in una situazione di emergenza legata agli infortuni, è stato di quelli importanti con l’esterno brasiliano che ha fin qui messo a referto due gol, l’ultimo quello che ha sbloccato la partita contro il Torino, e un assist.
Il classe 2002 è ormai un titolare nello scacchiere di Antonio Conte che gli ha affidato così la fascia sinistra dell’attacco, ruolo che gli azzurri hanno scoperto dall’addio di Khvicha Kvaratskhelia e che l’approdo di Noa Lang non è mai riuscito a colmare. Santos è arrivato a Napoli in prestito oneroso con diritto di riscatto dallo Sporting Lisbona e la sua permanenza nel capoluogo campano sembra ormai una pura formalità.
Stipendio Alisson Santos Napoli – L’impatto a bilancio del riscatto dallo Sporting Lisbona
L’esterno brasiliano, attenzionato da vicino anche da Carlo Ancelotti in vista dei Mondiali, è stato prelevato dallo Sporting Lisbona in prestito oneroso per 3,5 milioni di euro con diritto di riscatto, da esercitare a fine stagione, pari a 16,5 milioni, per un esborso totale di 20 milioni per il cartellino. Il classe 2002 ha un accordo per il suo contratto, in caso di permanenza a Napoli, per 1 milione di euro netti a stagione per cinque anni. Inoltre, nell’accordo fra club lo Sporting si è riservato il 10% della futura rivendita.
Partendo dall’impatto a bilancio in questa stagione, Alisson Santos avrà un peso sui conti del Napoli pari ai 3,5 milioni di euro di prestito oneroso, a cui si aggiungono gli 1,85 milioni lordi per l’ingaggio che portano la cifra totale a 5,35 milioni. Cifra che è destinata a crescere in caso di riscatto, soprattutto nella prossima stagione visto che il Napoli ammortizza il costo dei cartellini a quote decrescenti e che nei contratti di cinque anni la prima quota corrisponde al 40% del costo storico, che nel caso di Alisson Santos sarà 16,5 milioni.
Nel dettaglio, nel bilancio 2026/27 il cartellino del talento brasiliano sarà pari a 6,6 milioni, a cui si aggiungeranno gli 1,85 milioni, a meno di un ritocco dell’ingaggio in estate, di stipendio lordo. La cifra complessiva così sarà pari a 8,45 milioni. Di seguito, il costo in previsione stagione per stagione (al netto di rinnovi e variazioni di stipendio):
- Stagione 2026/27 – 8,45 milioni di euro
- Stagione 2027/28 – 6,8 milioni di euro
- Stagione 2028/29 – 5,15 milioni di euro
- Stagione 2029/30 – 3 milioni di euro
- Stagione 2030/31 – 2,35 milioni di euro