Napoli, Alisson Santos ha convinto tutti: l'impatto a bilancio del riscatto

L’arrivo di Alisson Santos sul gong del calciomercato invernale non aveva attirato particolare attenzione. Ma il suo contributo alla causa del Napoli, specie in una situazione di emergenza legata agli infortuni, è stato di quelli importanti con l’esterno brasiliano che ha fin qui messo a referto due gol, l’ultimo quello che ha sbloccato la partita contro il Torino, e un assist.

Il classe 2002 è ormai un titolare nello scacchiere di Antonio Conte che gli ha affidato così la fascia sinistra dell’attacco, ruolo che gli azzurri hanno scoperto dall’addio di Khvicha Kvaratskhelia e che l’approdo di Noa Lang non è mai riuscito a colmare. Santos è arrivato a Napoli in prestito oneroso con diritto di riscatto dallo Sporting Lisbona e la sua permanenza nel capoluogo campano sembra ormai una pura formalità.