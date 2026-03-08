Il Wrexham spaventa il Chelsea in FA Cup: quanto hanno speso Ryan Reynolds e soci nel club

L’attore canadese, protagonista di numerosi blockbuster degli ultimi anni grazie soprattutto ai film Marvel in cui interpreta il supereroe Deadpool, e il suo collega statunitense hanno garantito, insieme agli altri soci, dal 2021 una continua iniezione di capitali, compreso l’ultimo sottoscritto il 23 gennaio pari a 47,8 milioni di sterline (circa 55 milioni di euro).

Ora la formazione gallese si concentrerà sulla Championship , l’equivalente della Serie B in Italia, dove si trova in piena lotta per i playoff e quindi per una promozione che rappresenterebbe il quarto salto di categoria consecutivo. Un percorso da record che ha aumentato sensibilmente il valore del club e, ovviamente i primi a sorridere sono i due proprietari-star. Ma quanto hanno speso Reynolds e McElhenney da quando hanno rilevato il Wrexham nel 2021? Secondo quanto calcolato da Calcio e Finanza i due hanno investito quasi 100 milioni al momento .

Ieri pomeriggio il Wrexham è andato a un passo da un’altra impresa nella sua storia recente. Il club gallese, di proprietà dei due attori di Hollywood Ryan Reynolds e Rob McElhenney , ha trascinato il Chelsea ai supplementari negli ottavi di finale di FA Cup , accarezzando il passaggio del turno dopo il gol del momentaneo 2-1 nei minuti finali della ripresa. Poi il pareggio dei Blues e l’espulsione a sfavore hanno indirizzato le sorti della sfida verso Londra ai supplementari.

Come ha riportato la BBC, questo ultimo investimento è stato reso possibile anche dopo l’ingresso in società del fondo USA Apollo Sports Capital, che di recente è diventato primo azionista dell’Atletico Madrid e detiene, secondo indiscrezioni, poco meno del 10% del Wrexham, e di cui elegge un membro del Consiglio di Amministrazione, controllato dalla proprietà formata da Reynolds e McElhenney. Fra gli azionisti c’è anche, con una quota del 15%, la famiglia Allyn di New York.

Questa ultima iniezione di capitale permetterà al Wrexham di consolidare la propria struttura economico-finanziaria che deve per forza di cose mantenere il ritmo incessante che la squadra gallese ha avuto sul campo, dove si è conquistata ben tre promozioni consecutive passando dai dilettanti alla seconda divisione del calcio inglese e, ora, ha una possibilità di accedere alla ricchissima Premier League. Proprio per questo i quasi 50 milioni versati pochi giorni fa non saranno utilizzati per il mercato di gennaio, ma potrebbero essere utili sul piano infrastrutturale, visto che nel febbraio 2025 il Wrexham ha annunciato il progetto di ampliamento dello stadio con una nuova tribuna da 5.500 posti disegnata dallo studio Populous.

Quanto hanno speso Ryan Reynolds e soci nel Wrexham – Dal 2024 investimenti da oltre 80 milioni di euro

Ma per sostenere questa crescita, come detto, servono investimenti continui, che la proprietà non ha mai fatto mancare dal 2021, quando la coppia Reynold-McElhenney ha versato 2 milioni di sterline per diventare proprietari del Wrexham. Ma quanto hanno speso in tutto gli azionisti del club gallese da allora, considerando l’ultima iniezione di capitale di quasi 50 milioni di sterline?

Considerando i continui versamenti della proprietà che si sono susseguiti dal 2024, l’investimento totale, che considera quindi anche quello iniziale per l’acquisto delle quote societarie, è arrivato a quasi 75,5 milioni di sterline, pari a 87 milioni di euro. Nel dettaglio i versamenti garantiti dalla proprietà sono i seguenti: