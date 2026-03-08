Inter Miami, il patron del club: «Pago Messi 70-80 milioni all'anno»

Una cifra di tutto rispetto, ma che non coincide con la realtà. A confermarlo è stato lo stesso proprietario della società della Florida Jorge Mas , che ha come socio anche David Beckham . «Il motivo per cui ho bisogno di avere sponsor e che siano di livello mondiale è perché i giocatori sono costosi – ha dichiarato Mas a Bloomberg –. Pago Messi, che vale ogni singolo centesimo, una cifra fra i 70 e gli 80 milioni di dollari all’anno. In tutto ». Con quel «in tutto», Mas sottintende anche la quota che spetta di diritto a Messi come socio dell’Inter Miami

Nel suo accordo con l’Inter Miami, che lo ha fatto diventare il calciatore più pagato del campionato (davanti all’ex Tottenham, ora ai Los Angeles FC, Heung-min Son), Messi si è garantito una percentuale del club della Florida, che ha visto il suo valore crescere a dismisura negli ultimi anni, soprattutto grazie all’approdo della stella argentina che di fatto è stato il primo a beneficiare del suo arrivo.

L’Inter Miami era valutato 585 milioni di dollari (503,5 milioni di euro) nel 2023, anno in cui Messi è volato negli USA dopo l’esperienza ala Paris Saint-Germain. Ma oggi la franchigia della Florida, dopo aver vinto il suo primo campionato MLS, viene valutato da Forbes 1,35 miliardi di dollari (1,16 miliardi di euro). Sebbene la quota in mano a Messi non sia stata mai resa pubblica, la cifra indicata da Mas indica come il fenomeno argentino percepisca una quota annua dalle sue azioni pari ad almeno 60 milioni di dollari all’anno, considerando come l’ingaggio da calciatore sia rimasto identico a quanto indicato dalla MLS Player Association anche dopo il rinnovo che ha prolungato l’accordo fra Messi e l’Inter Miami fino al 2028/29.

Alcune fonti avevano indicato come la quota di Messi nell’Inter Miami avesse un valore compreso fra i 50 e i 70 milioni di dollari all’anno. Ma ovviamente più cresce il valore della franchigia della Florida e più questa cifra è destinata ad aumentare. Secondo l’accordo fra le parti, la quota societaria garantita a Messi si attiverà al momento del suo ritiro.

Infine, quando si parla dei compensi dell’otto vincitore del Pallone d’Oro non va mai dimenticato il lato sponsor che con il suo arrivo nella MLS si è ampliato. Infatti, al suo arrivo Messi ha firmato accordi di sponsorizzazione personali con Fanatics e Apple al suo arrivo nella Major League Soccer. Questi contratti, più tutti quelli ancora attivi come per esempio l’accordo con Adidas, non sono inclusi nelle cifre indicate dall’Inter Miami, per cui vanno sommate a queste facendo crescere ancora di più i ricavi annui del fenomeno argentino.