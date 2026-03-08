Derby di Milano: niente coreografia per la Curva del Milan, mentre la Nord celebrerà il compleanno dell'Inter

A comunicare questa scelta è lo stesso tifo organizzato rossonero tramite i propri social. « Senza striscioni, senza bandiere, senza stendardi, senza coreografia, ma con la solita voce per sovrstare le nullità che ci ritroviamo di fronte ». Oltre al classico sfottò fra le curve, si legge la consueta polemica con le autorità che ormai da settimane vietano l’esposizione di bandiere e striscioni in Curva Sud, ma solamente a San Siro, visto che poi il tifo organizzato torna a mostrare i propri stendardi in trasferta.

Nessuna coreografia a tingere di rossonero li stadio di San Siro questa sera. Il derby fra Milan-Inter , come è successo nella gara di andata quando in casa ovviamente c’erano i nerazzurri, non vedrà nessuna gigantesca rappresentazione da parte della Curva Sud .

Dalla parte della Curva Nord, che come detto vivrà questo derby milanese in trasferta, si apprende come ci sarà una coreografia che rappresenterà l’amore verso la squadra. Su ogni seggiolino del secondo anello verde, infatti, ci sarà una sciarpa celebrativa per il compleanno dell’Inter, che domani compirà 118 anni dalla sua fondazione nel 1908, da alzare al cielo quando sarà esposto lo striscione principale.

Non sarà un derby per le coreografie quindi, ma il clima sarà bollente come al solito con lo stadio tutto esaurito, tre punti importantissimi da agguantare e l’ennesimo record di incasso per la stracittadina milanese che si giocherà questa sera a San Siro.