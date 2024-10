La classifica dei 20 giocatori più pagati in Europa: solo Vlahovic per la Serie A

Chi sono i calciatori più pagati? Il giocatore con il più alto ingaggio in Europa nella stagione 2024/25 è Frenkie De Jong. Questo il primo highlight che risulta dall’analisi di Calcio e Finanza sul monte stipendi dei top club dei massimi campionati continentali.

Il centrocampista olandese del Barcellona, costretto a saltare EURO 2024 per un brutto infortunio alla caviglia, domina la top 20 dei calciatori più pagati. Il contratto dell’ex Ajax, in scadenza a giugno 2026, vale 18 milioni di euro netti all’anno, al lordo circa 37,5. Per fare un paragone, una somma complessiva che supera l’intera rosa del Bologna (36 milioni).

Al secondo posto sempre un giocatore blaugrana, ovvero Robert Lewandowski. L’attaccante polacco, nonostante abbia compiuto da poco 36 anni, può contare su uno stipendio netto pari a 16 milioni di euro a stagione (33,3 lordi).

In terza posizione il protagonista del calciomercato estivo, grazie al suo discusso trasferimento dal Paris Saint Germain al Real Madrid. Per la stagione 2024/25, Kylian Mbappé percepirà dal club madrileno circa 15 milioni di euro netti (31,2 lordi).

Un podio, dunque, che parla tutto spagnolo ma la top 20 racchiude giocatori da tutta Europa, in particolare militanti nei migliori cinque campionati del Vecchio Continente: ecco la classifica dei calciatori più pagati nella stagione 2024/25.