La classifica degli stipendi: i 20 club col monte ingaggi più alto nel 2024/25

Gli ingaggi dei calciatori hanno subito una netta impennata che ha seguito la linea dettata dal boom delle quotazioni per i loro cartellini. Basti pensare a quei calciatori che si sono spostati da una società all’altra per un costo da tripla cifra e che come diretta conseguenza hanno goduto di stipendi faraonici che pensavano moltissimo sulle casse dei vari club che li ingaggiavano.

La pandemia, che ha colpito anche economicamente il calcio, senza gli introiti degli stadi, ha visto moltissimi club dover fare i conti con la pesante eredità economico-finanziaria degli ultimi anni. A guidare la fila è stato il Barcellona, che si è ritrovato in rosa tantissimi calciatori, fra il vecchio corso di Guardiola e i nuovi arrivati, con stipendi da capogiro. E negli ultimi anni ha dovuto rivedere la voce delle spese, con l’addio a quei calciatori che incidevano di più sul monte ingaggi, con anche alcune scelte dolorose.

Ora i blaugrana si piazzano all’ottavo posto nella speciale classifica redatta da Calcio e Finanza che raccoglie i 20 club europei che spendono di più per il loro monte ingaggi lordo per la stagione 2024/25. Al primo posto ecco i rivali storici del Real Madrid, che con i suoi 271,2 milioni di euro guida la classifica. Una spesa importante per il club campione d’Europa in carica, ma che è pienamente sostenuta dai grandi risultati ottenuti dai Blancos alla voce ricavi, dove gli spagnoli sono il primo club di calcio ad aver superato quota 1 miliardo di euro di fatturato. Ed ecco spiegato l’approdo di Kylian Mbappé, anche se il francese di certo non arriva alle vette di ingaggio raggiunte al suo ultimo anno al Paris Saint-Germain.

Chiudono il podio il Bayern Monaco, che però tiene il bilancio in attivo da svariati anni, e il Manchester City, guidato dalla super potenza economica del City Football Group che può contare sulle risorse economiche pressoché infinite provenienti dagli Emirati Arabi Uniti.

Club monte ingaggi più alto 2024 25 – La top 20: presenti quattro italiane

Fra le top 20 società europee che spendono di più per gli ingaggi lordi nella stagione 2024/25 ci sono quattro italiane: Inter (10° posto), Juventus (13°), Milan (14°) e Roma (18°), anche se i giallorossi si trovano sotto la quota simbolica dei 100 milioni di euro lordi per il proprio monte ingaggi, alleggerito rispetto lo scorso anno.