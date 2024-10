Inghilterra, spunta l’ipotesi Guardiola come nuovo CT

C’è anche l’ipotesi Pep Guardiola per il ruolo di nuovo commissario tecnico della nazionale inglese. L’allenatore del Manchester City, come spiega il quotidiano inglese The Times, è stato infatti contattato per diventare il prossimo allenatore dell’Inghilterra e dovrebbe prendere una decisione sul suo futuro nelle prossime settimane.

In particolare, la federcalcio inglese avrebbe avuto un contatto informale con il tecnico catalano all’inizio di questa stagione. Sebbene la FA stia valutando altri candidati e non abbia ancora preso una decisione definitiva sul successore permanente di Gareth Southgate, Guardiola sarebbe la scelta di spicco qualora decidesse di terminare la sua esperienza al Manchester City.

Guardiola, che non ha ancora dato risposto alla FA, è in scadenza di contratto a fine stagione e non ha ancora deciso il suo prossimo passo. Il City vuole che rimanga all’Etihad Stadium per una decima stagione. Quando gli è stato chiesto del suo futuro domenica, Guardiola ha detto ieri durante Che Tempo Che Fa, intervistato da Fabio Fazio: “Lasciare il City? Non è vero, non ho ancora deciso. E non è neppure vero che sarò il prossimo allenatore dell’Inghilterra. Se avessi deciso lo direi… Non lo so nemmeno io, tutto può succedere”.

D’altronde, Guardiola si adatta alla perfezione ai criteri delineati nell’annuncio di lavoro della FA, pubblicato a luglio. L’annuncio diceva che l’organizzazione cercava un allenatore con “notevole esperienza nel calcio inglese, con una forte esperienza nel conseguire risultati in Premier League e/o in competizioni internazionali” e qualcuno “esperto nell’identificare, gestire e sviluppare giocatori qualificati per la nazionale inglese”. Ma il catalano non è l’unico big tra i nomi su cui punta la FA: nell’elenco ci sarebbe anche Thomas Tuchel, che ha vinto la Champions League con il Chelsea nel 2021 ed è attualmente senza incarico, oltre ad avere anche un buon rapporto con Harry Kane, dopo aver ingaggiato il capitano dell’Inghilterra per il Bayern Monaco.

Tuttavia, Guardiola prenderà una decisione nelle prossime settimane, poiché vuole assicurarsi di non lasciare il City in una situazione difficile nel caso decidesse di partire. Per rispetto verso il club, desidera fornire loro chiarezza sul suo futuro il prima possibile, in modo che abbiano abbastanza tempo per sondare un potenziale sostituto se dovesse andarsene. Durante la sosta, Guardiola è stato visto ad Abu Dhabi: per motivi prettamente commerciali, ma il tecnico avrebbe anche incontrato il presidente del City, Khaldoon Al-Mubarak, che già lo convinse a rimanere al City dopo la stagione 2020/21.