Centro Italia, dove la rigenerazione cerca un equilibrio tra memoria e futuro

Sempre in Umbria ma spostandosi nel capoluogo, a Perugia , si apprende di una strada diversa, che sta puntando sulla valorizzazione del Renato Curi e dell’area di Pian di Massiano piuttosto che sulla costruzione di un nuovo impianto.

Livorno racconta come un’ amministrazione pubblica possa scegliere di investire direttamente per accompagnare la rinascita di una società sportiva e preservare uno dei simboli cittadini più riconoscibili, seppur con dei limiti. A Terni invece, è andata in scena la rappresentazione del tentativo di costruire un ecosistema urbano più ampio , nel quale lo stadio dialogasse con funzioni sanitarie e servizi territoriali, pur all’interno di un percorso che resta ancora complesso e in evoluzione.

Non sono necessariamente storie di successo ma s torie che raccontano come l’ideale non sempre si possa sposare con il reale e che questo presenti dei limiti insormontabili se non affrontati con l’approccio giusto.

Se nel Nord Italia il racconto si è sviluppato attraverso casi spesso sostenuti da importanti capacità finanziarie, (leggersi Como) o da progetti di proprietà già consolidati, come il discorso Atalanta – Percassi , nel Centro emerge una traiettoria in parte differente, dove la rigenerazione sembra infatti passare più frequentemente dalla ricerca di un equilibrio tra conservazione e innovazione, tra tutela di patrimoni fortemente radicati nella memoria collettiva e necessità di adeguare gli impianti alle esigenze contemporanee, ridisegnando anche solo in parte rapporto stesso tra città e stadio.

La rubrica Stadi che rigenerano prosegue il proprio viaggio tra i territori italiani, osservando come città e club stiano affrontando la sfida della trasformazione infrastrutturale.

Da Livorno ad Arezzo, passando per Terni e Perugia. Quattro città e quattro stadi differenti con una comune sfida: innovare senza cancellare l’identità , senza ripudiare la storia e mancare di rispetto al territorio.

Ma la manutenzione, per quanto necessaria, non coincide con la rigenerazione . È la differenza tra preservare un patrimonio e trasformarlo in un’infrastruttura capace di produrre valore. E proprio qui emerge il limite del modello livornese: senza una visione industriale e urbanistica, il rischio è che ogni investimento serva soltanto a rinviare il problema successivo.

E forse proprio per questo rappresenta un caso interessante per molte città di provincia italiane che difficilmente possono contare sull’arrivo di capitali privati in grado di sostenere operazioni da decine di milioni di euro. Il caso Livorno pone una domanda che riguarda decine di città italiane. Investire risorse pubbliche per mantenere in vita un impianto è certamente importante, soprattutto quando rappresenta un patrimonio identitario della comunità.

E, va da sé anche con un certo orgoglio, che il primo cittadino ha scritto il nome della sua città, Livorno a chiare lettere in questa seconda categoria.

Particolarmente significativa, in questo senso, è la riflessione proposta dal sindaco Luca Salvetti, che individua due possibili strade per il futuro degli stadi italiani: da una parte i grandi progetti sostenuti da investitori privati, capaci di acquisire e trasformare integralmente gli impianti; dall’altra l’azione progressiva delle amministrazioni locali, chiamate a preservare e migliorare il patrimonio esistente attraverso interventi graduali.

In questo caso il protagonista non è stato un investitore privato né un progetto di rifacimento integrale, ma il Comune stesso, che ha scelto di intervenire direttamente stanziando risorse pubbliche per mantenere il Picchi agibile, sicuro e conforme agli standard richiesti.

Oltre un secolo di vita, numerose partecipazioni alla Serie A e il punto più alto raggiunto nella stagione 2006-2007, culminata con la partecipazione alla Coppa UEFA: una storia che rischiava di interrompersi definitivamente con il fallimento societario e che invece, nel giro di pochi anni, ha trovato una nuova prospettiva sportiva.

La società amaranto costituisce una delle realtà storiche del calcio italiano e, la volontà di preservarne la lunga parabola sportiva è ed è stato il punto centrale delle attività dell’amministrazione locale.

Non soltanto per la storia del club, che dopo il fallimento del 2021 è stato costretto a ripartire dai dilettanti prima di riconquistare a suon di promozioni sul campo il professionismo, ma soprattutto per il ruolo assunto dall’amministrazione comunale nella salvaguardia e nel rilancio dello stadio Armando Picchi.

Il monito di Terni, e il tentativo di diventare ecosistema urbano

Se Livorno racconta il ruolo dell’intervento pubblico, Terni rappresentava invece una delle progettualità più ambiziose attualmente presenti nel panorama nazionale.

Il nuovo Libero Liberati non nasceva infatti come semplice riqualificazione sportiva, ma come parte di un intervento più ampio che puntava a integrare funzioni differenti all’interno di un unico ecosistema urbano.

Il progetto prevedeva la realizzazione di un impianto da circa 18 mila posti e un investimento stimato tra i 40 e i 45 milioni di euro, accompagnato dalla costruzione di una struttura sanitaria destinata a completare e valorizzare l’intero intervento.

È proprio questo elemento a rendere (o aver reso) il caso ternano particolarmente interessante.

L’idea che emergeva dalle intenzioni progettuali era quella di superare definitivamente il concetto tradizionale di stadio, immaginando invece un’infrastruttura capace di dialogare con bisogni differenti della comunità e di generare valore anche al di fuori dell’evento sportivo.

Un approccio che assumeva un significato ancora più rilevante in un Paese caratterizzato da un progressivo invecchiamento della popolazione e da una crescente domanda di servizi sanitari e assistenziali.

Al tempo stesso, però, il percorso ternano ha mostrato anche quanto possa essere complesso trasformare una visione in realtà.

L’iter autorizzativo ha attraversato fasi articolate, coinvolgendo Comune, Regione, società proponente e numerosi soggetti istituzionali. A questo si sono aggiunti i frequenti cambi di proprietà che hanno interessato il club negli ultimi anni e non da ultimo il fallimento della Ternana Calcio e la possibile fusione Orvietana-Ternana Futsal. Un progetto sportivo che, per forza di cose ripartirà dalla Serie D mentre il futuro del Libero Liberati sarà, per i prossimi due anni, nelle mani della società Stadium S.p.A che ne curerà la manutenzione ordinaria dall’idraulica ai sistemi di sicurezza, passando per il rifacimento del manto erboso.

Quella di Terni, è evidente, non può essere raccontata come un’esperienza di successo.

Il progetto ternano aveva tutti gli elementi che oggi caratterizzano la nuova generazione degli stadi: multifunzionalità, integrazione urbana, servizi sanitari, investimenti privati e una visione che andava ben oltre il calcio.

Eppure proprio Terni dimostra come nessuna qualità progettuale possa compensare la fragilità del contesto nel quale quella progettualità si sviluppa. Le difficoltà societarie della Ternana, i continui cambi di proprietà, il fallimento del club e il conseguente blocco dell’intero percorso hanno riportato il dibattito al punto di partenza: è il promemoria più severo per chi immagina che basti presentare un rendering o un masterplan per avviare una trasformazione urbana.

La rigenerazione comincia dalla credibilità del soggetto che la propone, dalla stabilità economica dell’investimento e dalla capacità di costruire un’alleanza duratura tra amministrazione, impresa e territorio.

Venuto meno anche solo uno di questi elementi, anche il progetto migliore rischia di naufragare.