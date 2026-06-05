Carlo Antonio Fayer: «Perché il modello Arezzo può essere il punto di inizio della nuova fase dell’impiantistica italiana. Gli stadi non possono vivere 70 ore l’anno»

Domanda. Architetto Fayer, il progetto del nuovo stadio di Arezzo rappresenta un caso pionieristico in Italia. Che valore ha avuto lavorare a un intervento di questo tipo?

Risposta. Tengo a sottolineare una cosa: oggi un progetto del genere non è mai il lavoro di un singolo architetto. Io coordino un gruppo composto da decine di professionisti tra i colleghi architetti di M28 Studio e di Spsk Studio, gli ingegneri del nostro partner, lo studio di ingegneria Speri S.p.A., oltre ai consulenti legali e specialisti finanziari, una consulente per le relazioni strategiche, perché uno stadio è una macchina estremamente complessa.

Ed è proprio questo uno degli aspetti più interessanti della nuova legge sugli stadi: ti obbliga a costruire il progetto in maniera completa e strutturata fin dall’inizio. Non si parla soltanto di architettura, ma anche di sostenibilità economica, gestione, mobilità, utilizzo degli spazi e impatto sul territorio.

Il progetto di Arezzo è stato il primo in Italia ad affrontare integralmente questo percorso, dalla fase iniziale fino alla convenzione finale costruita interamente sulla nuova normativa.

D. Un qualcosa che, indubbiamente, resterà nella storia recente dell’impiantistica sportiva italiana. Cosa è cambiato rispetto al passato con la nuova legge sugli stadi?

R. Ha una timeline molto precisa, documenti chiari e passaggi obbligati, essendo una Legge dello Stato.

Per intenderci, già dal primo documento vanno presentare delle alternative progettuali che il comune deve scegliere, quali sono quelle che preferiscono, anche in funzione di quanti soldi vengono spesi e dev’esser chiaramente indicato qual è il piano economico – finanziario di ritorno. Perché non basta dire che l’opera è sostenibile e poi non lo è – e quindi si blocca. Infine, vanno utilizzati tutti i progetti di fattibilità, di uso, di studi del traffico… è una legge che permette molto, ma obbliga a fare tutto il percorso molto bene.

D. Ma come è iniziata? Cioè il Comune di Arezzo, la società Arezzo Calcio vi ha contattato, come è partito l’iter?

R. Lo studio associato M28studio ha fatto una ricerca sugli stadi di provincia ed è stato uno studio che è servito molto a noi, ma anche ai sindaci e ai presidenti di club per dire “vedi che si possono fare delle cose?”

Perché in Italia abbiamo degli stadi molto obsoleti, di proprietà comunale, che il comune non sa come utilizzare sia perché sono malmessi, la manutenzione è stata carente, oppure sono semplicemente vecchi, sia perché non rispondono più alle esigenze né calcistiche, né sociali e neanche economiche e in generale sono poco utili dal punto di vista dell’attività sportiva.

E avviando questo ricerca cosa è successo? Abbiamo capito una cosa “molto divertente”. Che la grandissima parte degli stadi sono stati realizzati o immediatamente post seconda guerra mondiale, o al massimo negli anni ’60/’70 e sono stati costruiti in un’area che prima rappresentava una piccola periferia; parentesi, l’Italia è un paese che si basa sulle piccole e medie città, non abbiamo delle grandi metropoli, per cui i casi che abbiamo analizzato sono tutti più o meno simili. Questi stadi erano in un posto diciamo…

D. A cavallo tra il centro urbano e la campagna…

R. Esattamente. E dopo cosa è successo? Che l’esplosione demografica delle città si è sviluppata attorno allo stadio, che è stato anche un attrattore urbanistico e ha comportato che la città si sviluppasse proprio verso lo stadio, per cui adesso ci troviamo con impianti che distano 1500 metri dal corso principale, dalla cattedrale, insomma a ridosso del centro, in spazi bellissimi, soprattutto considerata la bellezza delle nostre città. Inoltre, hanno quasi tutti una caratteristica: spesso e volentieri hanno un grande parcheggio vuoto – che poi adesso non si può più utilizzare perché la Legge Pisanu impone un’area di massima sicurezza; hanno degli enormi muri di cemento e non sono accessibili, per cui anche se ci fosse un bar all’interno, questo non è appetibile, non lo vedi, non è facilmente raggiungibile.

Un insieme di cose che abbiamo che ci ha permesso di trovare il filo conduttore di un ipotetico percorso di rigenerazione urbana che poteva riequilibrare e riorganizzare e, in definitiva, rifunzionalizzare lo stadio e il quadrante del quartiere circostante e, conseguentemente anche la città.