Ufficiale, Stankovic torna all'Inter: come funziona la recompra a bilancio

Dopo una stagione in forza al Brugge, l’Inter ha deciso di attivare la clausola di recompra prevista dall’accordo con il club belga per riportare in Italia il centrocampista classe 2005 Aleksandar Stankovic. Contestualmente, come comunicato dal club nerazzurro, Stankovic ha firmato un contratto fino a giugno 2031 valido a partire dal 1° luglio 2026.

La scorsa estate, l’Inter ha trovato un accordo per la cessione di Stankovic a titolo definitivo al Brugge, ma mantenendo una clausola per la cosiddetta recompra che gli ha permesso in sostanza di mantenere il controllo sul giocatore e riportarlo a Milano in base a delle cifre prestabilite (23 milioni nel caso lo facesse nell’estate 2026 o 25 milioni nel caso in cui avvenga nell’estate 2027). Ma dopo una stagione da protagonista in Belgio, Chivu e i dirigenti dell’Inter hanno condiviso la volontà di riportarlo fin da questa estate ad Appiano Gentile.