Tottenham, l'ex presidente Levy cede il 25% della controllante del club alla Eight Sports Capital

Levy si era dimesso a sorpresa lo scorso settembre dopo 25 anni alla guida del club londinese.

Di
Redazione
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Daniel Levy (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

Il 24,99% della società che controlla il Tottenham, la ENIC Sports and Developments Holdings Limited, è stato acquisito dalla società Eight Sports Capital Limited. Questa quota è stata rilevata direttamente dall’ex presidente degli Spurs Daniel Levy. L’ex presidente esecutivo del club possedeva una partecipazione del 29,88% in ENIC, percentuale che dopo questa operazione diminuisce quindi notevolmente.

Infatti, l’operazione è stata conclusa fra la Eight Sports Capital Limited e la Oakchester Limited per l’intero capitale sociale emesso da Walburg Holdings Limited e Larkin Ltd. La Oakchester Limited è di proprietà di Whitmill Trust Company (Gibraltar) Limited, che agisce in qualità di trustee del The Levy Children’s Trust e del The Walburg Discretionary Trust, trust familiari costituiti a beneficio dei figli di Daniel Levy, presidente fino allo scorso settembre del Tottenham dopo 25 anni a capo del club.

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In merito a questa operazione, un portavoce di Eight Sports Capital Limited ha dichiarato: «Siamo lieti di aver firmato questo accordo per acquisire una partecipazione significativa in ENIC. Non vediamo l’ora di collaborare con gli azionisti del club, il management, il personale, i giocatori e i tifosi per sostenere la continua crescita e il successo del Tottenham Hotspur».

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