Il tabellone di Wimbledon 2026 è stato ufficializzato nella mattinata odierna. Dal 29 giugno all’11 luglio, il tempio dell’erba londinese ospiterà uno dei tornei più attesi della stagione. Wimbledon è infatti il torneo di tennis più antico e prestigioso al mondo. Il torneo si svolge ogni anno a Londra, nel quartiere di Wimbledon, presso l’All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC), fondato nel 1868.

L’AELTC è un complesso sportivo esclusivo e iconico, noto per la sua atmosfera tradizionale e impeccabile cura del manto erboso. Dispone di circa 18 campi da gara, tutti in erba, oltre a diversi campi di allenamento. Il torneo di Wimbledon è famoso per il dress code bianco imposto ai giocatori, per le fragole con panna sugli spalti e per l’assoluto rispetto della tradizione britannica.