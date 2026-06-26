Malagò e i dossier FIGC: «Non pensavo ci fossero così tante problematiche»

Primo faccia a faccia istituzionale tra Giovanni Malagò , da poco eletto nuovo presidente della FIGC , e il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi . L’incontro, andato in scena nella serata di ieri negli uffici del ministro a Largo Pietro di Brazzà , a Roma, era particolarmente atteso anche alla luce dei rapporti non sempre distesi tra i due nel recente passato, quando Malagò era alla guida del CONI.

Malagò ha parlato di una «chiacchierata concreta e interessante», mentre Abodi ha definito il confronto «lungo e pieno di contenuti». Un primo passaggio operativo, quindi, per mettere sul tavolo i dossier prioritari della nuova gestione federale. «Sappiamo le cose di cui il sistema ha bisogno – ha spiegato il ministro –. Lavoriamo affinché ci siano le condizioni, ci rivedremo sistematicamente perché il lavoro che dobbiamo fare ha bisogno di ritmi intensi e della collaborazione di tutti. Due persone da sole non bastano. Lo faremo in armonia con gli altri, con la speranza che ci sia reciprocità di armonia».

Abodi ha parlato anche di «consapevolezza reciproca sulle priorità», concetto condiviso dallo stesso Malagò: «C’è sempre una scala di priorità, anzi mi sono dedicato a dire “andiamo sulle priorità perché le cose da fare sono tante”».

Un riferimento, quello alla quantità di dossier aperti, che il nuovo presidente federale ha ripreso anche oggi, intervenendo durante il Consiglio nazionale del CONI: «Non pensavo – pronti via – ci potessero essere così tante problematiche, ma sono felice del compito e di condividerlo con voi. Le soddisfazioni hanno compensato queste difficoltà iniziali», ha detto Malagò parlando del suo nuovo incarico alla guida della Federcalcio.