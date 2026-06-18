Lo stadio che cambia pelle: cinque storie di rigenerazione dal Nord Italia

Da Bergamo a Como, passando per Mantova, Brescia e Ferrara. Dalla New Balance Arena fresca di restyling al Sinigaglia, uno dei progetti di rinnovo più attesi del parco stadi italiano. Modelli differenti, club di riferimento con storie, trascorsi e successi lontanissimi tra loro. Per non parlare delle disponibilità economiche – a dir poco incomparabili – e percorsi che si trovano in fasi diverse del proprio sviluppo, ma con una medesima consapevolezza alla base di tutti, un denominatore comune: lo stadio non può più essere considerato soltanto il luogo della partita.
Dopo aver raccontato la visione alla base della rubrica attraverso il confronto con l’architetto Carlo Antonio Fayer e dopo aver analizzato il tema dello stadio come patrimonio pubblico sottoutilizzato e potenziale motore di rigenerazione urbana, Stadi che rigenerano entra nella fase dedicata ai casi concreti.
L’obiettivo non è costruire classifiche né individuare modelli perfetti da replicare. Anche perché ogni città presenta caratteristiche proprie, così come ogni progetto nasce da esigenze, disponibilità economiche e contesti differenti, sia in termini di città ospitanti che di club sportivi.
Più utile è osservare come, in territori diversi, stiano emergendo approcci capaci di ridefinire il rapporto tra impianto sportivo, comunità e sviluppo urbano.
La fase che si apre dunque si caratterizzerà come viaggio di scoperta, di analisi di esempi espressione del territorio, e che parte dal Nord Italia, area in cui si concentrano alcune delle esperienze più interessanti di trasformazione degli impianti sportivi del nostro Paese, tra casi già realizzati – e che son diventati un riferimento in Italia e in Europa – progetti in fase avanzata e patrimoni urbani che attendono una nuova stagione di rilancio.
Bergamo rappresenta probabilmente il benchmark italiano per quanto riguarda la trasformazione di uno stadio storico in un moderno asset di proprietà del club. Como offre invece uno sguardo su ciò che può accadere quando una visione internazionale incontra un contesto urbano unico al mondo.
Mantova racconta come la rigenerazione possa rappresentare una scelta sostenibile, concreta e immediatamente realizzabile per molte realtà di provincia.
Brescia testimonia invece la complessità delle grandi trasformazioni ancora in cerca di un approdo definitivo, sospese tra progettualità, investimenti e necessità di consolidare un nuovo corso sportivo.
Ferrara, infine, mostra come il tema degli stadi possa intrecciarsi con quello dell’identità cittadina e della necessità di preservare un patrimonio sportivo che rischierebbe altrimenti di disperdersi.
Cinque città differenti. Cinque modi diversi di interpretare la rigenerazione. Cinque storie che aiutano a comprendere come il futuro dell’impiantistica sportiva italiana non passi necessariamente da grandi opere o investimenti miliardari, ma dalla capacità di costruire un nuovo rapporto tra infrastruttura, territorio e comunità.
La Dea, Bergamo e la New Balance Arena: quando la rigenerazione diventa patrimonio
Se esiste un caso che oggi può essere considerato un punto di riferimento per l’intero movimento calcistico italiano, questo è senza dubbio Bergamo.
Il percorso che ha portato alla trasformazione dello Stadio dell’Atalanta – rinato come Gewiss Stadium e trasformato in New Balance Arena dalla stagione 2025 – non è stato il risultato di un singolo intervento, ma di una strategia sviluppata nell’arco di quasi un decennio.
Il passaggio decisivo arriva nel 2017, quando l’Atalanta acquisisce dal Comune la proprietà dell’impianto: una scelta che modifica radicalmente la prospettiva del club e che simbolicamente segna il momento dal quale lo stadio non rappresenta più soltanto il luogo in cui disputare le partite casalinghe, ma un asset strategico sul quale costruire una parte rilevante del proprio futuro, economico prima ancora che sportivo.
Da allora sono stati investiti oltre 100 milioni di euro attraverso una serie di interventi progressivi che hanno interessato prima le tribune, poi le curve e infine il completamento dell’intero complesso.
Il risultato è uno stadio da circa 24mila posti completamente coperti, conforme agli standard UEFA e capace di offrire servizi e spazi utilizzabili durante tutto l’arco dell’anno.
Ciò che rende particolarmente interessante il caso bergamasco, tuttavia, non è soltanto la dimensione dell’investimento, ma è la scelta di mantenere l’impianto all’interno del tessuto urbano consolidato, evitando la delocalizzazione e preservando il legame storico tra la città e il proprio stadio.
In un’epoca nella quale molti progetti europei hanno privilegiato la costruzione di nuove strutture periferiche, Bergamo ha dimostrato come la riqualificazione di un impianto esistente possa generare risultati altrettanto efficaci, mantenendo intatto il valore identitario dell’infrastruttura.
Non è un caso che la famiglia Percassi abbia definito il nuovo stadio un regalo alla città prima ancora che al club perché in effetti rappresenta la dimostrazione concreta di come una strategia infrastrutturale coerente possa accompagnare e rafforzare un progetto sportivo di lungo periodo.
Lo stadio dimenticato: quando il patrimonio pubblico può tornare a generare valore
Como, quando la visione internazionale incontra il lago più iconico al mondo
Se Bergamo rappresenta la forza della continuità, Como racconta invece il valore della visione. Pochi contesti in Europa possono infatti vantare caratteristiche paragonabili a quelle del Sinigaglia: uno stadio affacciato sul lago, inserito in una delle destinazioni turistiche più riconoscibili al mondo e al centro di una città che negli ultimi anni ha acquisito una crescente rilevanza internazionale.
A latere, si è manifestata a pieno titolo in questa stagione l’ascesa sportiva del Como 1907, sostenuta dagli investimenti – oltre 300 milioni di euro dal 2019 ad oggi – della proprietà guidata dalla famiglia Hartono e culminata con la prima storica qualificazione in UEFA Champions League. Un traguardo che ha reso ancor più evidente la necessità di un salto infrastrutturale altrettanto significativo.
L’accelerazione impressa dal club è stata tale da costringere impianto e procedure amministrative a rincorrere i risultati ottenuti sul campo.
Emblematico, da questo punto di vista, il rapido intervento avviato per adeguare lo stadio agli standard UEFA, con la demolizione della storica curva in tubolari – in soli tre giorni di lavoro – e l’avvio dei lavori necessari per consentire al Sinigaglia di ospitare competizioni internazionali.
Ma il progetto va ben oltre il semplice adeguamento normativo.
La proposta, sviluppata dal club insieme al Comune di Como e allo studio internazionale Populous, prevede infatti una riqualificazione complessiva destinata a trasformare lo stadio in uno spazio aperto e vissuto durante tutto l’anno.
Il concetto espresso dal presidente Mirwan Suwarso è particolarmente significativo: il Sinigaglia dovrà continuare a essere parte integrante della comunità locale, diventando al tempo stesso uno spazio accessibile a cittadini e visitatori ben oltre l’utilizzo calcistico.
Anche per questo il percorso è stato accompagnato da momenti di confronto con residenti e tifosi, nella consapevolezza che intervenire su un’infrastruttura collocata in un contesto così delicato richiede un equilibrio costante tra sviluppo, sostenibilità e tutela del territorio.
Como rappresenta dunque un caso quasi unico nel panorama italiano perché riunisce in sé tutti i desiderata possibili, del club e dei suoi tifosi, così come delle istituzioni locali e della cittadinanza.
Disponibilità di capitali monstre, una proprietà con una dimensione – e una visione – internazionale e la possibilità concreta per la città, di costruire un modello che coniughi sport, turismo, attrattività territoriale e qualità urbana.
Mantova, quando rigenerare costa meno che ricostruire
Se Bergamo e Como rappresentano casi difficilmente replicabili per molte realtà italiane, Mantova parla invece la lingua della provincia e della sostenibilità.
La promozione in Serie B della società ha imposto un rapido adeguamento del Danilo Martelli agli standard richiesti dal campionato cadetto e, la soluzione scelta da Comune e società non è stata quella di immaginare una nuova struttura, bensì di investire sulla riqualificazione dell’impianto esistente.
L’intervento realizzato ha comportato un investimento pubblico di circa 2,8 milioni di euro, finanziato attraverso la linea di credito dell’Istituto del Credito Sportivo, consentendo di riportare la capienza a oltre 11mila posti e di adeguare lo stadio sotto il profilo della sicurezza, dell’accessibilità e della dotazione tecnologica.
Nuovi distinti, servizi rinnovati, illuminazione potenziata, fibra ottica, videosorveglianza e spazi hospitality rappresentano soltanto una parte degli interventi effettuati.
La vera notizia, però, è (anche) un’altra.
Secondo le stime elaborate negli anni precedenti, la realizzazione di un nuovo stadio avrebbe richiesto un investimento prossimo ai 30 milioni di euro, cifra difficilmente sostenibile per una realtà delle dimensioni di Mantova, senza che si facesse ricorso a un indebitamento difficilmente sostenibile.
La riqualificazione si è quindi trasformata non soltanto in una scelta tecnica, ma in una precisa decisione economica, urbanistica e ambientale.
Il Martelli rappresenta infatti uno degli esempi più interessanti di come sia possibile prolungare la vita di un’infrastruttura storica attraverso interventi mirati, evitando consumo di suolo e investimenti sproporzionati rispetto alle necessità del territorio.
Anche dal punto di vista simbolico il caso mantovano conserva una forte valenza identitaria: lo stadio, inaugurato nel secondo dopoguerra e intitolato a Danilo Martelli dopo la tragedia di Superga, continua infatti a rappresentare uno dei principali luoghi della memoria sportiva cittadina.
Rigenerare, in questo caso, ha significato anche preservare.
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Brescia e il Rigamonti, quando la rigenerazione resta “sospesa”
Se Mantova racconta una rigenerazione già realizzata che può fare da modello “esecutivo” per tutte le realtà di provincia, quella che arriva da Brescia è invece una storia diversa, dal sapore più amaro, il caso più emblematico di rigenerazione sospesa.
La seconda città della Lombardia si trova infatti in una fase di transizione nella quale il futuro dello stadio Mario Rigamonti appare strettamente legato a quello del nuovo corso calcistico cittadino.
La concessione dell’impianto all’Union Brescia fino al 2029 garantisce tre anni di stabilità dopo la profonda crisi che ha investito il calcio bresciano nel 2025, ma soprattutto offre il tempo necessario per comprendere se esistano le condizioni per trasformare in realtà un progetto di riqualificazione atteso da anni.
Al momento, tuttavia, in assenza di una direzione, ogni strada resta percorribile e si aprono dunque possibilità e scenari differenti.
Il triennio appena iniziato, nel quale la società verserà 181mila euro annui al comune a titolo di canone di concessione, assume quindi il valore di una fase ponte.
Una fase nella quale società, amministrazione e potenziali investitori saranno chiamati a verificare la sostenibilità economica e urbanistica di un qualsivoglia intervento di riqualificazione.
Proprio per questo Brescia rappresenta uno dei casi più interessanti da osservare: non racconta una rigenerazione già compiuta, ma il momento delicato in cui una città deve decidere se trasformare una visione in progetto concreto.
Ferrara, il patrimonio da salvaguardare e l’opportunità sportiva da ricostruire
Tra tutte le storie raccontate in questa puntata, quella di Ferrara è probabilmente la più particolare perché qui il tema della rigenerazione si intreccia con quello della sopravvivenza stessa di un patrimonio sportivo.
Il fallimento della SPAL ha infatti aperto uno scenario inedito per una città che nel corso della propria storia ha più volte frequentato la Serie A e che negli anni più recenti era riuscita a ritagliarsi nuovamente uno spazio nel calcio professionistico nazionale.
Dopo la debacle, il Comune ha maturato rapidamente la decisione di riacquisire una parte rilevante degli asset della società fallita, dai marchi legati alla SPAL fino a materiali e dotazioni presenti all’interno dello stadio Paolo Mazza.
Una scelta che può certamente essere letta anche in chiave politica, ma che testimonia una consapevolezza precisa: il patrimonio rappresentato dalla SPAL e dal suo stadio continua a essere considerato un bene collettivo della città.
Ed è proprio qui che emerge il potenziale del caso ferrarese, della sua squadra storica e del suo impianto che non necessita oggi di un grande progetto di riqualificazione architettonica.
Il nodo centrale riguarda piuttosto la capacità di attrarre investitori, partner industriali e nuove progettualità in grado di restituire prospettiva a un sistema che dispone già di una storia e un’identità molto netta, oltre che di un’infrastruttura di riferimento.
In altre parole, il tema non è costruire uno stadio nuovo, ma riattivare un patrimonio esistente.
Se dovesse emergere un soggetto capace di investire sul club e sull’impianto con una visione di medio-lungo periodo, Ferrara potrebbe rappresentare uno dei casi di rigenerazione più interessanti del panorama italiano, proprio perché partirebbe da una situazione di apparente fragilità per trasformarla in opportunità.
Lo Stadio cambia pelle: andare “oltre” l’impianto, il nuovo paradigma dell’impiantistica italiana
Bergamo, Como, Mantova e Ferrara raccontano storie profondamente diverse tra loro.
Cambiano le dimensioni dei club, la disponibilità economica, il contesto urbano e perfino il punto di partenza.
Eppure, osservando queste esperienze nel loro insieme, emerge un elemento comune, che è quanto anticipato in apertura: nessuna di queste città e nessuno dei club che le “abitano” ragiona più sullo stadio come semplice contenitore sportivo.
A Bergamo lo stadio è diventato un asset strategico del club; a Como è parte di una più ampia visione di sviluppo territoriale e attrattività internazionale; a Mantova rappresenta un esempio di rigenerazione sostenibile e pragmatica; a Brescia incarna una trasformazione ancora in divenire, sospesa tra progetto e realizzazione; a Ferrara, infine, resta un patrimonio identitario da preservare e al tempo stesso una possibile leva per rilanciare un intero ecosistema sportivo.
Declinazioni differenti di una stessa – volontà e necessità – di trasformazione.
Una sorta di filo rosso, che pur passando in asole differenti tra loro e tessendo ricami di pregio e rilievo differente, unisce le esperienze più interessanti oggi presenti nel Nord Italia che forse, possono tracciare anche la direzione – con le sue differenti ramificazioni – verso cui si muoverà il futuro dell’impiantistica sportiva nazionale.