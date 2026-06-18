Lo stadio che cambia pelle: cinque storie di rigenerazione dal Nord Italia

La fase che si apre dunque si caratterizzerà come viaggio di scoperta, di analisi di esempi espressione del territorio, e che parte dal Nord Italia, area in cui si concentrano alcune delle esperienze più interessanti di trasformazione degli impianti sportivi del nostro Paese, tra casi già realizzati – e che son diventati un riferimento in Italia e in Europa – progetti in fase avanzata e patrimoni urbani che attendono una nuova stagione di rilancio.

Più utile è osservare come, in territori diversi, stiano emergendo approcci capaci di ridefinire il rapporto tra impianto sportivo, comunità e sviluppo urbano.

L’obiettivo non è costruire classifiche né individuare modelli perfetti da replicare. Anche perché ogni città presenta caratteristiche proprie, così come ogni progetto nasce da esigenze, disponibilità economiche e contesti differenti, sia in termini di città ospitanti che di club sportivi.

Dopo aver raccontato la visione alla base della rubrica attraverso il confronto con l’architetto Carlo Antonio Fayer e dopo aver analizzato il tema dello stadio come patrimonio pubblico sottoutilizzato e potenziale motore di rigenerazione urbana, Stadi che rigenerano entra nella fase dedicata ai casi concreti.

Da Bergamo a Como, passando per Mantova, Brescia e Ferrara. Dalla New Balance Arena fresca di restyling al Sinigaglia, uno dei progetti di rinnovo più attesi del parco stadi italiano. Modelli differenti, club di riferimento con storie, trascorsi e successi lontanissimi tra loro. Per non parlare delle disponibilità economiche – a dir poco incomparabili – e percorsi che si trovano in fasi diverse del proprio sviluppo, ma con una medesima consapevolezza alla base di tutti, un denominatore comune: lo stadio non può più essere considerato soltanto il luogo della partita.

Non è un caso che la famiglia Percassi abbia definito il nuovo stadio un regalo alla città prima ancora che al club perché in effetti rappresenta la dimostrazione concreta di come una strategia infrastrutturale coerente possa accompagnare e rafforzare un progetto sportivo di lungo periodo.

In un’epoca nella quale molti progetti europei hanno privilegiato la costruzione di nuove strutture periferiche, Bergamo ha dimostrato come la riqualificazione di un impianto esistente possa generare risultati altrettanto efficaci, mantenendo intatto il valore identitario dell’infrastruttura.

Ciò che rende particolarmente interessante il caso bergamasco, tuttavia, non è soltanto la dimensione dell’investimento, ma è la scelta di mantenere l’impianto all’interno del tessuto urbano consolidato, evitando la delocalizzazione e preservando il legame storico tra la città e il proprio stadio.

Il risultato è uno stadio da circa 24mila posti completamente coperti, conforme agli standard UEFA e capace di offrire servizi e spazi utilizzabili durante tutto l’arco dell’anno.

Da allora sono stati investiti oltre 100 milioni di euro attraverso una serie di interventi progressivi che hanno interessato prima le tribune, poi le curve e infine il completamento dell’intero complesso.

Il percorso che ha portato alla trasformazione dello Stadio dell’Atalanta – rinato come Gewiss Stadium e trasformato in New Balance Arena dalla stagione 2025 – non è stato il risultato di un singolo intervento, ma di una strategia sviluppata nell’arco di quasi un decennio.

Bergamo rappresenta probabilmente il benchmark italiano per quanto riguarda la trasformazione di uno stadio storico in un moderno asset di proprietà del club. Como offre invece uno sguardo su ciò che può accadere quando una visione internazionale incontra un contesto urbano unico al mondo . Mantova racconta come la rigenerazione possa rappresentare una scelta sostenibile, concreta e immediatamente realizzabile per molte realtà di provincia. Brescia testimonia invece la complessità delle grandi trasformazioni ancora in cerca di un approdo definitivo, sospese tra progettualità, investimenti e necessità di consolidare un nuovo corso sportivo. Ferrara , infine, mostra come il tema degli stadi possa intrecciarsi con quello dell’identità cittadina e della necessità di preservare un patrimonio sportivo che rischierebbe altrimenti di disperdersi.

In Italia decine di stadi vivono una condizione di sottoutilizzo strutturale: impianti centrali per posizione e identità cittadina, ma utilizzati quasi esclusivamente nei giorni partita. La vera sfida dell’impiantistica è trasformare lo stadio in uno spazio aperto alla comunità, capace di produrre servizi, economia e rigenerazione urbana.

Como, quando la visione internazionale incontra il lago più iconico al mondo

Se Bergamo rappresenta la forza della continuità, Como racconta invece il valore della visione. Pochi contesti in Europa possono infatti vantare caratteristiche paragonabili a quelle del Sinigaglia: uno stadio affacciato sul lago, inserito in una delle destinazioni turistiche più riconoscibili al mondo e al centro di una città che negli ultimi anni ha acquisito una crescente rilevanza internazionale.

A latere, si è manifestata a pieno titolo in questa stagione l’ascesa sportiva del Como 1907, sostenuta dagli investimenti – oltre 300 milioni di euro dal 2019 ad oggi – della proprietà guidata dalla famiglia Hartono e culminata con la prima storica qualificazione in UEFA Champions League. Un traguardo che ha reso ancor più evidente la necessità di un salto infrastrutturale altrettanto significativo.

L’accelerazione impressa dal club è stata tale da costringere impianto e procedure amministrative a rincorrere i risultati ottenuti sul campo.

Emblematico, da questo punto di vista, il rapido intervento avviato per adeguare lo stadio agli standard UEFA, con la demolizione della storica curva in tubolari – in soli tre giorni di lavoro – e l’avvio dei lavori necessari per consentire al Sinigaglia di ospitare competizioni internazionali.

Ma il progetto va ben oltre il semplice adeguamento normativo.

La proposta, sviluppata dal club insieme al Comune di Como e allo studio internazionale Populous, prevede infatti una riqualificazione complessiva destinata a trasformare lo stadio in uno spazio aperto e vissuto durante tutto l’anno.

Il concetto espresso dal presidente Mirwan Suwarso è particolarmente significativo: il Sinigaglia dovrà continuare a essere parte integrante della comunità locale, diventando al tempo stesso uno spazio accessibile a cittadini e visitatori ben oltre l’utilizzo calcistico.

Anche per questo il percorso è stato accompagnato da momenti di confronto con residenti e tifosi, nella consapevolezza che intervenire su un’infrastruttura collocata in un contesto così delicato richiede un equilibrio costante tra sviluppo, sostenibilità e tutela del territorio.

Como rappresenta dunque un caso quasi unico nel panorama italiano perché riunisce in sé tutti i desiderata possibili, del club e dei suoi tifosi, così come delle istituzioni locali e della cittadinanza.

Disponibilità di capitali monstre, una proprietà con una dimensione – e una visione – internazionale e la possibilità concreta per la città, di costruire un modello che coniughi sport, turismo, attrattività territoriale e qualità urbana.

Mantova, quando rigenerare costa meno che ricostruire

Se Bergamo e Como rappresentano casi difficilmente replicabili per molte realtà italiane, Mantova parla invece la lingua della provincia e della sostenibilità.

La promozione in Serie B della società ha imposto un rapido adeguamento del Danilo Martelli agli standard richiesti dal campionato cadetto e, la soluzione scelta da Comune e società non è stata quella di immaginare una nuova struttura, bensì di investire sulla riqualificazione dell’impianto esistente.

L’intervento realizzato ha comportato un investimento pubblico di circa 2,8 milioni di euro, finanziato attraverso la linea di credito dell’Istituto del Credito Sportivo, consentendo di riportare la capienza a oltre 11mila posti e di adeguare lo stadio sotto il profilo della sicurezza, dell’accessibilità e della dotazione tecnologica.

Nuovi distinti, servizi rinnovati, illuminazione potenziata, fibra ottica, videosorveglianza e spazi hospitality rappresentano soltanto una parte degli interventi effettuati.

La vera notizia, però, è (anche) un’altra.

Secondo le stime elaborate negli anni precedenti, la realizzazione di un nuovo stadio avrebbe richiesto un investimento prossimo ai 30 milioni di euro, cifra difficilmente sostenibile per una realtà delle dimensioni di Mantova, senza che si facesse ricorso a un indebitamento difficilmente sostenibile.

La riqualificazione si è quindi trasformata non soltanto in una scelta tecnica, ma in una precisa decisione economica, urbanistica e ambientale.

Il Martelli rappresenta infatti uno degli esempi più interessanti di come sia possibile prolungare la vita di un’infrastruttura storica attraverso interventi mirati, evitando consumo di suolo e investimenti sproporzionati rispetto alle necessità del territorio.

Anche dal punto di vista simbolico il caso mantovano conserva una forte valenza identitaria: lo stadio, inaugurato nel secondo dopoguerra e intitolato a Danilo Martelli dopo la tragedia di Superga, continua infatti a rappresentare uno dei principali luoghi della memoria sportiva cittadina.

Rigenerare, in questo caso, ha significato anche preservare.