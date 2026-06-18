Mondiali 2026, gli spettatori allo stadio: 65mila presenze medie e riempimento del 99% dopo il primo turno

Secondo l’analisi realizzata da Calcio e Finanza sulla base dei dati ufficiali della FIFA (sia quelli comunicati per quanto riguarda gli spettatori, sia relativamente alle capienze degli impianti), quasi tutti gli incontri hanno fatto registrare il sold out, con lo stadio meno gremito che ha comunque toccato il 98% di riempimento (il Dallas Stadium in occasione di Olanda-Giappone).

Si è conclusa nella notte italiana la prima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026 , che si stanno svolgendo tra Stati Uniti d’America, Messico e Canada. Al termine del primo turno della competizione, il torneo ha raccolto complessivamente 1,57 milioni di spettatori negli stadi, per una presenza media che ha ampiamente superato i 65mila tifosi a partita.

Nel complesso, il tasso di riempimento è stato pari al 99,44%, un dato altissimo spinto da ben otto sfide che hanno fatto registrare il tutto esaurito. La gare più seguite dal punto di vista delle presenze sono state due, entrambe giocate al Mexico City Stadium con 80.824 spettatori: il match d’esordio tra Messico e Sudafrica e l’ultima sfida (in ordine cronologico) tra Uzbekistan e Colombia. Spettatori Mondiali 2026

Spettatori Mondiali 2026 – I numeri ufficiali secondo la FIFA

I numeri ufficiali potrebbero sembrare distanti dalle presenze effettive sugli spalti. Se in molti match il “pienone” allo stadio è stato evidente a un primo sguardo, durante altri incontri sono stati notati parecchi posti vuoti. Il tema è quello già discusso su Calcio e Finanza nel corso della stagione per quanto riguarda la classifica spettatori della Serie A: i numeri tengono infatti conto dei biglietti venduti e non delle presenze effettive allo stadio.

La stessa FIFA ha spiegato tramite un portavoce che «i dati ufficiali sull’affluenza riflettono il numero di biglietti scansionati e di spettatori presenti all’interno del perimetro dello stadio, anziché le valutazioni visive sull’occupazione dei posti in un determinato momento della partita. La FIFA lavora a stretto contatto con le autorità degli stadi e con i team di ticketing per garantire che tutti i dati pubblicati siano basati su informazioni operative verificate».