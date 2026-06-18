Ma nella nota del massimo organo del calcio europeo, per i giallorossi è arrivata anche un’ulteriore novità, che potrebbe fornire un vero e proprio assist a Trigoria. Infatti, nell’ultimo aggiornamento UEFA sulle società sotto osservazione per il Financial Fair Play c’è anche il Marsiglia , che si trova in una situazione decisamente peggiore rispetto alla Roma. E proprio nella città francese gioca uno dei maggiori obiettivi del mercato dei giallorossi, Mason Greenwood , una delle primissime richieste di Gian Piero Gasperini per rinforzare la rosa in vista del ritorno in Champions League.

Nella giornata di ieri la UEFA ha comminato alla Roma una mula di 6 milioni di euro per non aver leggermente superato l’obiettivo intermedio fissato per l’esercizio finanziario concluso nel 2025 (2 milioni di multa) e per aver registrato un rapporto tra costo della rosa e ricavi superiore al 70% nell’anno solare 2025 (4 milioni di sanzione).

Costo Greenwood Roma – Le sanzioni UEFA al Marsiglia possono cambiare le carte in tavola

Il Marsiglia, che ha ricevuto una multa di 6 milioni per le stesse identiche ragioni della Roma, ha però mancato l’obiettivo finale previsto dal suo accordo transattivo con la UEFA. E anche se si tratta di una limitata entità della violazione e con una conseguenza diretta come il crollo dei ricavi televisivi nazionali, la Prima Camera dell’Organo di Controllo Finanziario dei Club ha imposto al club le seguenti misure disciplinari:

esclusione dalla prossima competizione UEFA per club alla quale il club si qualificherebbe nei prossimi tre anni , a meno che non rispetti l’obiettivo relativo ai ricavi calcistici nella stagione 2026/27 ;

dalla prossima per club alla quale il club si qualificherebbe , a meno che non rispetti l’obiettivo relativo ai ricavi calcistici nella ; limitazione della possibilità di registrare nuovi giocatori nella Lista A delle competizioni UEFA per la stagione 2026/27.

Proprio in virtù dell’ultimo punto, il Marsiglia potrebbe essere costretto ad affrontare una campagna trasferimenti estiva molto importante per il futuro e che potrà essere contraddistinta da qualche addio pesante per rimpinguare i conti. E il nome più spendibile in questo scenario è sicuramente proprio quello di Greenwood, autore di un paio di stagione da assoluto protagonista, con all’attivo 26 gol, 11 assist in 46 partite in tutte le competizioni, Champions League inclusa. Per questo viene visto da Gasperini come il giusto rinforzo a supporto della prima punta titolare, Donyell Malen.

Ma questi numeri, e un contratto ancora particolarmente lungo – fino a giugno 2029 – mettono comunque il Marsiglia in una ottima posizione per negoziare, visto anche che l’interesse della Roma non è certamente l’unico da registrare in giro per l’Europa. Ma il ritorno nell’Europa che conta e la voglia di Gasperini di averlo nella sua rosa possono permettere al club giallorosso, una volta concluso il capitolo cessioni, di concentrarsi su quello che sarebbe il grande colpo dell’estate romanista.