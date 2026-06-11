Lo stadio dimenticato: quando il patrimonio pubblico può tornare a generare valore

Dimensioni più gestibili, prossimità con i centri urbani e una relazione più diretta tra club, istituzioni e cittadini possono favorire un approccio diverso, nel quale lo stadio non rappresenta soltanto il luogo della partita ma un presidio urbano da vivere ogni giorno .

Un valore che va ricercato fuori dalle grandi metropoli , in quella che è la vasta e sfaccettata provincia italiana che potrebbero nascere i laboratori più interessanti di questa trasformazione.

Per decenni il dibattito sugli impianti sportivi si è concentrato quasi esclusivamente sull’età delle strutture o sulla loro necessaria modernizzazione, trascurando quello che è invece il nodo principale e che è assai più profondo.

Dall’altro lato però, si tratta di una delle tipologie di infrastrutture pubbliche più sottoutilizzate del Paese: un patrimonio immobiliare rilevante, che ha un peso spesso anche estetico nel panorama cittadino, che nella maggior parte dei casi resta attivo solo per l’attività strettamente calcistica e per un numero limitato di giorni l’anno.

Lo stadio di provincia italiano vive una dimensione a dir poco esclusiva ma questa esclusività ha una connotazione che difficilmente può essere definita positiva. Da un lato rappresenta uno dei luoghi più identitari delle comunità locali, spesso collocato in aree strategiche delle città e, considerando anche l’epoca di realizzazione (età media degli impianti italiani è di circa 70 anni) profondamente legato alla memoria collettiva.

Stadio patrimonio dimenticato: un asset pubblico che vive 70 ore all’anno

L’utilizzo limitato degli stadi rappresenta uno dei principali cortocircuiti infrastrutturali del sistema sportivo italiano.

La condizione che vivono gli impianti, in particolare fuori da quel ristretto novero di sedi dei club della massima serie, è quella di sottoutilizzo “strutturale”, con un modello che concentra quasi interamente la loro funzione nei giorni gara e che, inevitabilmente, ne limita la capacità di generare valore economico e sociale nel resto dell’anno.

In Italia, si stima che uno stadio “tradizionale” arriva a essere utilizzato mediamente per appena 70 ore nell’arco di dodici mesi, mentre l’attività della prima squadra occupa l’impianto soltanto per circa 20 giornate stagionali, tra campionato e competizioni accessorie.

Un dato che fotografa con efficacia la distanza esistente tra il potenziale urbano di queste strutture e il loro utilizzo reale.

Distanza potenziale che assume contorni “drammatici”, se la si osserva sotto il profilo economico.

Gli stadi di provincia italiani — generalmente compresi in una fascia di capienza tra i 10mila e i 20mila posti — che attualmente esprimono un utilizzo prettamente sportivo, producono automaticamente ricavi dovuti – quasi esclusivamente – all’evento sportivo.

Ma, va sottolineato, si tratta di categorie minori dove il ticketing così come il food & beverage, laddove previsto e possibile, ha costi per il pubblico, decisamente più contenuti rispetto a San Siro o all’Olimpico.

Secondo le elaborazioni di Calcio e Finanza, nelle categorie inferiori gli introiti da biglietteria e abbonamenti oscillano mediamente tra 500mila e 2 milioni di euro a stagione, mentre le realtà provinciali che riescono a consolidarsi in Serie A – ma parliamo di casi del tutto episodici e con un lungo progetto sportivo, come il Sassuolo ad esempio – possono arrivare a una forbice compresa tra 2,5 e 5 milioni annui.

Sul versante opposto, però, i costi restano sostanzialmente rigidi e poco comprimibili.

In prima battuta va considerato che nella quasi totalità dei casi gli impianti sono di proprietà comunale e i club corrispondono canoni che possono spaziare arrivare fino a 300-500mila euro annui, ai quali si aggiungono spese operative che comprendono manutenzione ordinaria, sicurezza, steward, pulizie, consumi energetici e continui adeguamenti normativi.

Spese ricorrenti e non a buon mercato che comportano facilmente una crescita dei costi da iscrivere a bilancio: mantenere uno stadio di piccole e medie dimensioni comporta infatti un costo operativo annuo che può oscillare indicativamente tra 150mila e 400mila euro, variando in funzione dell’età dell’impianto, delle tecnologie presenti e della qualità dell’infrastruttura stessa.

Ne deriva una situazione piuttosto frequente e al contempo eloquente: quando l’andamento sportivo e l’affluenza rispondono alle aspettative, la gestione riesce, nella migliore delle ipotesi, a raggiungere un sostanziale equilibrio economico; quando invece i risultati vengono meno, lo stadio rischia di trasformarsi da patrimonio collettivo a centro di costo permanente.

Ed è proprio qui che emerge il nodo centrale: la questione non riguarda soltanto la costruzione di nuovi impianti, ma la capacità di trasformare strutture che oggi vivono poche ore all’anno in infrastrutture urbane in grado di produrre valore in maniera continuativa.