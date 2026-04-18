Sassuolo, bilancio 2025 in rosso di 38 milioni tra Serie B e plusvalenze ridotte

Nell’esercizio al 31 dicembre 2025, il fatturato della società emiliana è calato infatti a 70,7 milioni (102,1 milioni nel 2024), nonostante l’impatto della sponsorizzazione di Mapei (proprietaria del club), mentre i costi sono stati pari a quota 118,6 milioni di euro (125,7 milioni nel 2024).

Il Sassuolo ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2025 nuovamente in rosso. Il club neroverde ha infatti registrato un risultato netto negativo per 38,7 milioni di euro , dopo il rosso di 22,1 milioni di euro nel bilancio 2024 , complice l’impatto della retrocessione in Serie B che ha avuto effetti in particolare nel primo semestre.

Complessivamente, il Sassuolo nel 2025 ha registrato 70,7 milioni di euro di ricavi, rispetto ai 102,1 milioni del 2024. La voce più corposa è quella relativa ai ricavi commerciali, pari a 26,4 milioni di euro di cui 23 milioni derivanti dall’accordo con Mapei. Sono crollate invece le plusvalenze (da 32,7 a 2,4 milioni di euro), mentre i ricavi da diritti tv sono stati pari a 16,7 milioni mentre 12,4 milioni sono arrivati dal paracadute.

Sassuolo bilancio 2025 – I costi

I costi a bilancio per il Sassuolo stati pari a 118,6 milioni di euro rispetto ai 125,7 milioni di euro del 2024. Nel dettaglio, la maggior parte dei costi è legata alle spese per il personale, pari a 59,1 milioni di cui 52,4 milioni come retribuzioni per il personale tesserato. Tra gli altri costi, gli ammortamenti e le svalutazioni sono state pari a 26,6 di cui 25,8 agli ammortamenti dei calciatori.

I costi voce per voce:

Costi per servizi: 17,6 milioni di euro (17,7 milioni nel 2024);

Costi per il personale: 59,1 milioni di euro di cui 52,4 come retribuzioni per il personale tesserato (63,3 milioni nel 2024 di cui 50,4 milioni come salari e stipendi per i tesserati);

Ammortamenti e svalutazioni: 26,6 milioni di euro di cui 25,8 milioni per i calciatori (30,3 milioni nel 2024 di cui 29,5 milioni per i calciatori);

Altri costi: 15,3 milioni di euro (14,4 milioni nel 2024);

TOTALE: 118,6 milioni di euro (125,7 milioni nel 2024).

Sassuolo bilancio 2025 – Risultato, debiti e patrimonio netto

La differenza tra fatturato e costi è stata così negativa per 47,9 milioni. Il risultato ante imposte è stato negativo per 50,6 milioni, mentre il risultato netto è stato negativo per 37,8 milioni di euro, il peggiore in termini di risultato netto negli ultimi 10 anni.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2024 è così risultato pari 25,7 milioni, rispetto ai 19,5 milioni del 2024, grazie agli interventi della proprietà che ha convertito in conto capitale 45 milioni di un precedente finanziamento. Una conversione che ha portato così i debiti al 31 dicembre 2025 erano pari a complessivi 101,4 milioni di euro rispetto ai 141,1 milioni al 31 dicembre 2024, di cui tuttavia circa 22 milioni verso la proprietà di Mapei.