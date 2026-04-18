Cremonese in vendita? Deutsche Bank al lavoro sul dossier

Il mondo finanziario guarda a una possibile cessione della Cremonese da parte dell’imprenditore siderurgico Giovanni Arvedi. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, sul club grigiorosso si registrano manifestazioni di interesse da parte di investitori americani, mentre sul dossier starebbe lavorando Deutsche Bank attraverso una divisione specializzata nel settore calcio.
L’istituto tedesco vanta già un precedente nel calcio italiano: nel 2025 ha infatti affiancato la cessione dell’Hellas Verona FC da parte di Maurizio Setti al fondo texano Presidio Investors.
Tra i soggetti interessati alla Cremonese, sempre secondo Il Sole 24 Ore, ci sarebbe anche un club deal promosso dall’imprenditore americano Jamie Welch, ex banker di Credit Suisse, con una strategia focalizzata su data analytics e tecnologia applicata allo sport. Welch aveva già mostrato interesse per il Calcio Lecco 1912 nel 2023 e ha successivamente acquisito lo Yverdon-Sport FC.
Sul processo di vendita sarebbe inoltre attiva anche la società di advisory Tifosy, a conferma del crescente interesse internazionale verso il calcio italiano e i suoi asset.
Attualmente in Serie A ci sono nove club controllati da realtà d’Oltreoceano, considerando anche il Canada:
- Atalanta – Pagliuca Partners (azionista di maggioranza)
- Bologna – Joey Saputo
- Fiorentina – famiglia Commisso
- Inter – Oaktree
- Milan – RedBird
- Parma – Krause Group
- Pisa – Alexander Knaster (azionista di maggioranza)
- Roma – Friedkin Group
- Verona – Presidio Investors
A completare il quadro delle proprietà straniere nella massima serie del calcio italiano ci sono poi il Genoa di Dan Sucu e il Como della famiglia Hartono. In tutto sono 11 le proprietà straniere in Serie A, di cui otto americane.