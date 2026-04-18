Cremonese in vendita? Deutsche Bank al lavoro sul dossier

Tra i soggetti interessati alla Cremonese, sempre secondo Il Sole 24 Ore, ci sarebbe anche un club deal promosso dall’imprenditore americano Jamie Welch, ex banker di Credit Suisse, con una strategia focalizzata su data analytics e tecnologia applicata allo sport. Welch aveva già mostrato interesse per il Calcio Lecco 1912 nel 2023 e ha successivamente acquisito lo Yverdon-Sport FC.

Sul processo di vendita sarebbe inoltre attiva anche la società di advisory Tifosy, a conferma del crescente interesse internazionale verso il calcio italiano e i suoi asset.