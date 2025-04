Sassuolo, nel 2024 bilancio in rosso di 22 milioni nonostante Mapei e plusvalenze

Il Sassuolo ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2024 nuovamente in rossoIl club neroverde ha infatti registrato un risultato netto negativo per 22,1 milioni di euro, dopo il rosso di 7 milioni di euro nel bilancio 2023, complice l’impatto della retrocessione in Serie B che ha avuto effetti in particolare nel secondo semestre. Nell’esercizio al 31 dicembre 2024, il fatturato della società emiliana è calato infatti a 102,1 milioni, nonostante l’impatto di plusvalenze e sponsorizzazione di Mapei (proprietaria del club), mentre i costi sono stati pari a quota 125,7 milioni di euro. Il patrimonio netto è risultato così essere positivo per 19,5 milioni di euro.

Sassuolo bilancio 2024 – I ricavi degli emiliani

Complessivamente, il Sassuolo nel 2024 ha registrato 102,1 milioni di euro di ricavi, rispetto ai 140,2 milioni del 2023. La voce più corposa è quella relativa alle plusvalenze, pari a 32,7 milioni di euro tra cui in particolare le cessioni di Frattesi all’Inter con valutazione di 20,6 milioni di euro (19 milioni di plusvalenza) e di Erlic al Bologna per 7 milioni (5,5 milioni di plusvalenza). Tra le altre voci, i ricavi da diritti tv sono stati pari a 17,7 milioni di euro complice la retrocessione in Serie B, mentre dagli accordi per sponsor e pubblicità con Mapei sono arrivati 23 milioni di euro.

I ricavi voce per voce:

Ricavi da gara : 3,0 milioni di euro (4,1 milioni nel 2023);

: 3,0 milioni di euro (4,1 milioni nel 2023); Ricavi da sponsor, pubblicità e commerciali: 26,8 milioni di euro (27,7 milioni nel 2023);

26,8 milioni di euro (27,7 milioni nel 2023); Ricavi da diritti tv : 17,7 milioni di euro (37,8 milioni nel 2023);

: 17,7 milioni di euro (37,8 milioni nel 2023); Ricavi da gestione calciatori : 35,6 milioni di euro di cui 32,7 milioni da plusvalenze (62,3 milioni nel 2023 di cui 51,2 da plusvalenze);

: 35,6 milioni di euro di cui 32,7 milioni da plusvalenze (62,3 milioni nel 2023 di cui 51,2 da plusvalenze); Altri ricavi : 19 milioni di euro (8,3 milioni nel 2023);

: 19 milioni di euro (8,3 milioni nel 2023); TOTALE: 102,1 milioni di euro (140,2 milioni nel 2023).

Sassuolo bilancio 2024 – I costi

I costi a bilancio per il Sassuolo stati pari a 125,7 milioni di euro rispetto ai 142,9 milioni di euro del 2023. Nel dettaglio, la maggior parte dei costi è legata alle spese per il personale, pari a 63,3 milioni di cui 50,4 milioni come retribuzioni per il personale tesserato. Tra gli altri costi, gli ammortamenti e le svalutazioni sono state pari a 30,3 milioni di cui 29,5 agli ammortamenti dei calciatori. Nel corso del 2024, sono stati spesi circa 11,4 milioni nell’acquisto di calciatori, di cui in particolare 6,5 milioni per Doig dall’Hellas Verona, l’affare più oneroso.

I costi voce per voce:

Costi per servizi : 17,7 milioni di euro (22,5 milioni nel 2023);

: 17,7 milioni di euro (22,5 milioni nel 2023); Costi per il personale : 63,3 milioni di euro di cui 50,4 come retribuzioni per il personale tesserato (65,9 milioni nel 2023 di cui 52,9 milioni come salari e stipendi per i tesserati);

: 63,3 milioni di euro di cui 50,4 come retribuzioni per il personale tesserato (65,9 milioni nel 2023 di cui 52,9 milioni come salari e stipendi per i tesserati); Ammortamenti e svalutazioni : 30,3 milioni di euro di cui 29,5 milioni per i calciatori (32,9 milioni nel 2023 di cui 31,8 milioni per i calciatori);

: 30,3 milioni di euro di cui 29,5 milioni per i calciatori (32,9 milioni nel 2023 di cui 31,8 milioni per i calciatori); Altri costi : 14,4 milioni di euro (21,6 milioni nel 2023);

: 14,4 milioni di euro (21,6 milioni nel 2023); TOTALE: 125,7 milioni di euro (142,9 milioni nel 2023).

Sassuolo bilancio 2024 – Risultato, debiti e patrimonio netto

La differenza tra fatturato e costi è stata così negativa per 23,7 milioni. Il risultato ante imposte è stato negativo per 27 milioni, mentre il risultato netto è stato negativo per 22,1 milioni di euro, il peggiore in termini di risultato netto negli ultimi 10 anni. Il patrimonio netto al 31 dicembre 2024 è così risultato pari 19,5 milioni, rispetto ai 20,7 milioni del 2022, grazie agli interventi della proprietà che ha convertito in conto capitale 20 milioni di un precedente finanziamento. I debiti al 31 dicembre 2024 erano pari a complessivi 141,1 milioni di euro rispetto ai 200,3 milioni al 31 dicembre 2023, di cui tuttavia circa 76 milioni verso la proprietà di Mapei.