Quanto ha speso Cairo per il Torino? Al club 80 milioni in 20 anni

Quanto ha speso Cairo per il Torino? Il club granata ha pubblicato in questi giorni il bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, che comprende dunque metà della passata stagione e metà di quella attualmente in corso. Un esercizio che ha fatto registrare ricavi in aumento a quasi 135 milioni di euro e che ha riportato i granata in utile (+10,4 milioni di euro) a sette anni di distanza dall’ultima volta.

Un bilancio che racconta di nuovi finanziamenti arrivati nel corso del 2024 da parte della proprietà. Il portafoglio di Urbano Cairo per il Torino è tornato a riaprirsi negli ultimi tre anni. Nel 2022, nel 2023 e nel 2024 infatti sono arrivati nuovi versamenti da UT Communications SpA, la holding del numero uno anche di RCS, dopo aver riaperto ai debiti finanziari verso le banche negli anni precedenti.

Per diverse stagioni, il Torino non ha avuto necessità di liquidità da terzi a livello di cassa. Tuttavia, tra il 2020 e il 2021, complice anche la pandemia legata al Covid, il club granata ha sottoscritto due diversi contratti di finanziamento per un totale di 30 milioni di euro, di cui uno con MPS Capital Service (per 15 milioni) e uno con Ubi Banca, Banco BPM, ICS e MPS Capital Service (per ulteriori 15 milioni).

A livello di cassa, ulteriori versamenti sono diventati necessari anche nel 2022: così, nel marzo del 2023 anno il Torino ha sottoscritto un ulteriore finanziamento da 20 milioni con Banco BPM e ICS, ma soprattutto sono arrivati 6,5 milioni come finanziamento dalla controllante UT Communications SpA, la holding del patron Urbano Cairo. Una situazione ripetutasi anche nel corso del 2023 e – come si legge nel bilancio – nel corso del 2024, quando sono arrivati 2 milioni di euro.

Quanto ha speso Cairo per il Torino? Tutte le cifre

Prima di questi nuovi versamenti, era dal 2012 che la UT Communications non interveniva per il club granata. Di seguito, l’elenco completo degli interventi di Cairo in favore del Torino, dal 2005 – anno in cui il club fu rilevato – agli investimenti più recenti, che si sono concretizzati nel 2024. Per quanto riguarda i versamenti, dal 2005 ad oggi la proprietà ha immesso nel club complessivi 80,7 milioni di euro, di cui 62,2 milioni tra il 2005 e il 2012 (con un massimo di 21 milioni di euro nel 2010) prima che, come detto, Cairo aprisse nuovamente il portafoglio nel 2022, nel 2023 e nel 2024 versando 18,5 milioni complessivi.