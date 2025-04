Felipe Melo su Buffon: «Ai tempi della Juve scommetteva sulla C brasiliana»

L’ex centrocampista di Juventus, Inter e Fiorentina Felipe Melo ha dichiarato a SporTV che molti giocatori dei tempi della Juventus scommettevano sulle partite delle serie inferiori del calcio brasiliano, compreso l’ex portiere Gianluigi Buffon.

«So che questo sembrerà controverso, perché vi dirò qualcosa che non molti sanno: quando giocavo nella Juventus, alloggiavamo in un hotel a Torino che si trovava in un centro commerciale, che aveva un cinema. Noi a volte uscivamo e andavamo al cinema. E Buffon scommetteva, continuava a scommettere. Aveva con sé il suo iPad o il suo computer, e scommetteva», ha raccontato il brasiliano.

«Era al computer e mi diceva: “Amico, e questa partita di Serie C in Brasile?”. Io rispondevo: “Cos’è, amico, la Serie C?”. E lui scommetteva. Vinceva un sacco di soldi, ma ne perdeva anche molti. E non solo lui, anche altri me lo chiedevano», ha aggiunto ancora l’ex giocatore, che si è ritirato a gennaio di quest’anno.

Il commento di Felipe Melo è arrivato sulla scia del caso dell’attaccante Bruno Henrique, calciatore incriminato dalla Polizia Federale perché sospettato di aver manipolato i cartellini gialli nella massima serie brasiliana nel 2023.