Il sogno di Liga e Premier: sei squadre nella Champions 2025/26

Il turno di coppe europee che si è concluso nella serata di ieri ha ufficializzato l’assegnazione del secondo posto extra nella prossima edizione della UEFA Champions League. Dopo la Premier League (dominatrice con le sue squadre in termini di performance) è stata la Liga ad aggiudicarsi l’ultimo posto aggiuntivo rimasto vacante.

In questo modo, i massimi campionati di calcio di Inghilterra e Spagna potranno contare su cinque squadre nella prossima edizione della massima competizione europea per club, provenienti dai primi cinque posti nei rispettivi tornei nazionali. Situazione che in Liga accende la bagarre tra Villarreal e Real Betis, mentre in Premier sono cinque le squadre in lotta per tre posti (considerando Liverpool e Arsenal qualificate).

Tuttavia, per Liga o Premier League le squadre in Champions nella prossima stagione potrebbero allargarsi addirittura a sei. Questo perché entrambi i tornei possono contare almeno su una semifinalista in Europa League, che qualora conquistasse il trofeo e contestualmente si classificasse dal quinto posto in giù in campionato aggiungerebbe un ulteriore piazzamento nella competizione regina.

Partendo dall’Inghilterra, qui il conto è presto fatto. Da un lato del tabellone si trova il Manchester United (14° in Premier), mentre dall’altro c’è il Tottenham Hotspur (15°). Se una delle due conquistasse l’Europa League, si qualificherebbe alla prossima Champions League aggiungendosi alle altre cinque squadre che accederanno dal campionato.

Nel caso della Spagna, la situazione è più complicata ma potrebbe portare comunque a sei squadre in Champions. Innanzitutto, l’Athletic Bilbao dovrebbe vincere l’Europa League. In secondo luogo, dovrebbe classificarsi dal quinto posto in giù in Liga. Eventualità non scontata, dal momento in cui i baschi sono attualmente quarti in classifica a +6 sul Villarreal che insegue (ma che ha giocato una partita in meno).