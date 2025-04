Antonio Conte: «Ho capito che a Napoli tante cose non si possono fare»

«Ho dette tante cose all’inizio di questa stagione al Napoli. Alcune delle cose dette allora le confermo, altre non posso confermarle». Così il tecnico del Napoli Antonio Conte, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Monza-Napoli, rispondendo alla domanda di chi gli ricordava l’impegno preso in occasione della sua presentazione di voler riportare il Napoli al top come accadde alla sua esperienza al Chelsea.

«Non rinnego nessuno, ma stando qui ti rendi conto di alcune situazioni, e quindi non posso confermare tutte le cose che ho detto all’inizio. Penso a quello accaduto a Kvaratskhelia: io dissi che Napoli non deve essere una zona di passaggio, non vorrei passare per bugiardo su alcune cose disattese. In questi mesi a Napoli ho capito che tante cose non si possono fare», le parole di Conte.

«I dati sono inconfutabili, non vinciamo in trasferta da 91 giorni, ma c’è anche il dato che siamo secondi a tre punti dall’Inter. Quindi anche se non si vince da un po’, non si perde da tanto», ha aggiunto. «Abbiamo perso solo a Como, alcune partite le hanno pareggiate gli avversari nei minuti ultimi o nel recupero, penso contro la Roma e la Lazio. Ci sono stati match in cui non siamo stati fortunati, ma abbiamo tutti quei punti e siamo secondi a -3 dall’ Inter per la regolarità avuta durante il campionato. Ora vorremmo riprendere a vincere in trasferta», ha proseguito ancora.

«Oggi viviamo prima di tutto la conquista del piazzamento aritmetico per la prossima Champions League. Avremo l’opportunità vincendo di avvicinarci a questo traguardo prestigioso e non preventivabile», ha aggiunto Conte sugli obiettivi di stagione.

«Ma noi siamo lì e chiaramente cerchiamo di dare quanto più fastidio possibile all’Inter fino alla fine. Faccio i complimenti all’Inter che ha raggiunto la semifinale di Champions contro un Bayern molto forte. L’Inter è molto forte, è ancora in tutte le competizioni dimostrando la propria forza e stare attaccati a 3 punti da loro vuol dire che facciamo cose straordinarie», ha concluso.