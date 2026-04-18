Juventus, Locatelli rinnova fino al 2030: l’impatto a bilancio del nuovo contratto

Ora è ufficiale, Manuel Locatelli ha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 2030. Lo ha annunciato il club bianconero in una nota. «La storia tra Manuel Locatelli e la Juventus prosegue nel segno della continuità, dell’appartenenza e della responsabilità: è ufficiale il rinnovo del contratto del centrocampista classe 1998, che resterà in bianconero fino al 30 giugno 2030», si legge nella nota della società.

«Tutti noi ricordiamo quando Manuel al suo arrivo nel 2021 raccontava con grande emozione di essere sempre stato un tifoso della Juventus», ha voluto sottolineare Damien Comolli, CEO di Juventus. «Il suo rinnovo rappresenta dunque il naturale proseguimento di crescita della sua leadership in campo, del suo indomito spirito bianconero, in totale condivisione con i valori e le ambizioni del nostro Club. Un ulteriore passo per dare solidità e continuità al nostro progetto sportivo, con lo sguardo al futuro e con l’obiettivo di rendere la squadra sempre più competitiva», ha concluso il dirigente bianconero.