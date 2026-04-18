Juventus, Locatelli rinnova fino al 2030: l’impatto a bilancio del nuovo contratto

Ora è ufficiale, Manuel Locatelli ha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 2030. Lo ha annunciato il club bianconero in una nota.
«La storia tra Manuel Locatelli e la Juventus prosegue nel segno della continuità, dell’appartenenza e della responsabilità: è ufficiale il rinnovo del contratto del centrocampista classe 1998, che resterà in bianconero fino al 30 giugno 2030», si legge nella nota della società.
«Tutti noi ricordiamo quando Manuel al suo arrivo nel 2021 raccontava con grande emozione di essere sempre stato un tifoso della Juventus», ha voluto sottolineare Damien Comolli, CEO di Juventus.
«Il suo rinnovo rappresenta dunque il naturale proseguimento di crescita della sua leadership in campo, del suo indomito spirito bianconero, in totale condivisione con i valori e le ambizioni del nostro Club. Un ulteriore passo per dare solidità e continuità al nostro progetto sportivo, con lo sguardo al futuro e con l’obiettivo di rendere la squadra sempre più competitiva», ha concluso il dirigente bianconero.
Locatelli stipendio Juventus, le cifre
Locatelli ha quindi rinnovato fino al 30 giugno 2030 e, secondo le indiscrezioni, avrà uno stipendio pari a circa 4 milioni all’anno più bonus. Il precedente accordo era in vigore fino al 2028, con un ingaggio da 3 milioni.
Come cambierà quindi il costo rosa annuo per Locatelli? Costato complessivamente 37,8 milioni di euro, all’30 giugno 2025 aveva un costo storico di 15,299 milioni di euro, con ammortamenti per il 2025/26 per circa 5,1 milioni e un costo rosa quindi pari a 10,65 milioni (5,1 milioni per l’ammortamento e 5,55 milioni di stipendio lordo). Al 30 giugno 2026, così, il valore netto scenderà a 10,199 milioni e da lì partiranno gli effetti del rinnovo di contratto.
In particolare, l’ammortamento quindi scenderà a 2,55 milioni annui, mentre lo stipendio lordo annuo salirà a 7,4 milioni, con un costo rosa annuo quindi pari a 9,95 e un risparmio nel 2026/27 di circa 700mila euro rispetto all’attuale costo.