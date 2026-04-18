L’Inter è matematicamente in Champions League: quanto vale la qualificazione

Il netto 3-0 sul Cagliari, firmato da Marcus Thuram, Nicolò Barella e Piotr Zieliński, non solo avvicina i nerazzurri al tricolore – mancano 7 punti per la certezza matematica a cinque giornate dalla fine – ma garantisce già un posto nella massima competizione europea 2026/27.

L’Inter accelera verso lo scudetto e, nel frattempo, mette già al sicuro un altro tassello fondamentale della propria stagione: la qualificazione alla prossima Champions League.

Nel dettaglio, il bonus partecipazione – quota fissa garantita a tutte le squadre qualificate – vale 18,62 milioni. A questo si aggiunge la quota europea, legata in parte anche al ranking, che oscilla tra 24,31 e 23,37 milioni a seconda del posizionamento finale (in particolare, se il PSG dovesse scavalcare l’Inter).

Un risultato che ha anche un impatto economico immediato e misurabile. L’Inter può infatti già contare su una base minima di ricavi UEFA pari a circa 51,86 milioni di euro, derivanti dalle diverse componenti della distribuzione dei premi Champions. Si tratta di una cifra “di partenza”, destinata a crescere in funzione dei risultati sportivi nella competizione, ma che già ora certifica l’importanza della qualificazione.

Completa il quadro la quota non europea (8,65 milioni), che dipende dal valore dei mercati televisivi, e una piccola componente legata alla classifica stagionale (0,28 milioni).

Ricavi Inter 2026/27 (minimo garantito):

bonus partecipazione: 18,62 milioni

quota europea: 24,31 milioni o 23,37 milioni

quota non europea: 8,65 milioni

classifica: 0,28 milioni

TOTALE: 51,86 milioni

Nel complesso, quindi, una base economica significativa che conferma quanto la qualificazione alla Champions sia ormai un pilastro imprescindibile per i conti del club. Negli ultimi anni, infatti, i ricavi UEFA dell’Inter hanno mostrato una forte variabilità, ovviamente legata al percorso europeo e al nuovo format delle competizioni, ma sempre su livelli elevati.

Ricavi UEFA Inter – ultime stagioni: