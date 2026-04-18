L’Inter è matematicamente in Champions League: quanto vale la qualificazione

L’Inter accelera verso lo scudetto e, nel frattempo, mette già al sicuro un altro tassello fondamentale della propria stagione: la qualificazione alla prossima Champions League.
Il netto 3-0 sul Cagliari, firmato da Marcus Thuram, Nicolò Barella e Piotr Zieliński, non solo avvicina i nerazzurri al tricolore – mancano 7 punti per la certezza matematica a cinque giornate dalla fine – ma garantisce già un posto nella massima competizione europea 2026/27.
Inter, quanto vale la qualificazione in Champions
Un risultato che ha anche un impatto economico immediato e misurabile. L’Inter può infatti già contare su una base minima di ricavi UEFA pari a circa 51,86 milioni di euro, derivanti dalle diverse componenti della distribuzione dei premi Champions. Si tratta di una cifra “di partenza”, destinata a crescere in funzione dei risultati sportivi nella competizione, ma che già ora certifica l’importanza della qualificazione.
Nel dettaglio, il bonus partecipazione – quota fissa garantita a tutte le squadre qualificate – vale 18,62 milioni. A questo si aggiunge la quota europea, legata in parte anche al ranking, che oscilla tra 24,31 e 23,37 milioni a seconda del posizionamento finale (in particolare, se il PSG dovesse scavalcare l’Inter).
Completa il quadro la quota non europea (8,65 milioni), che dipende dal valore dei mercati televisivi, e una piccola componente legata alla classifica stagionale (0,28 milioni).
Ricavi Inter 2026/27 (minimo garantito):
- bonus partecipazione: 18,62 milioni
- quota europea: 24,31 milioni o 23,37 milioni
- quota non europea: 8,65 milioni
- classifica: 0,28 milioni
- TOTALE: 51,86 milioni
Nel complesso, quindi, una base economica significativa che conferma quanto la qualificazione alla Champions sia ormai un pilastro imprescindibile per i conti del club. Negli ultimi anni, infatti, i ricavi UEFA dell’Inter hanno mostrato una forte variabilità, ovviamente legata al percorso europeo e al nuovo format delle competizioni, ma sempre su livelli elevati.
Ricavi UEFA Inter – ultime stagioni:
- 2022/23: 101,3 milioni di euro
- 2023/24: 66,3 milioni di euro
- 2024/25: 136,6 milioni di euro
- 2025/26: 71,3 milioni di euro
- 2026/27: 51,8 milioni di euro (minimo)