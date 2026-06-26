Si chiude così il percorso di Fininvest nella società lombarda, iniziato sotto la guida di Silvio Berlusconi e legato a quello che è stato l’ultimo grande progetto sportivo dell’ex presidente ed ex proprietario del Milan. Un’avventura che ha accompagnato la società dalla Serie C fino alla storica promozione in Serie A.

L’uscita definitiva dall’azionariato arriva dopo il ritorno della squadra nel massimo campionato italiano, a conclusione di un percorso che Fininvest ha voluto ricordare in una nota ufficiale. La società ha sottolineato il valore sportivo e simbolico dell’esperienza brianzola, nata nel segno della passione e della visione del suo fondatore.

«Si conclude così, con il ritorno della squadra in Serie A, il percorso di Fininvest nel Club, che ha rappresentato l’ultimo, grande progetto sportivo di Silvio Berlusconi», si legge nella comunicazione della holding.

Fininvest ha quindi rivolto al Monza l’augurio di proseguire il proprio cammino e di continuare a scrivere nuove pagine della sua storia sportiva. Un saluto che chiude formalmente l’era Berlusconi in Brianza, dopo anni segnati dall’investimento della famiglia nel rilancio del club e dalla crescita della società sul piano sportivo e organizzativo.