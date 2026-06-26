Amadeus lascia il Nove: accordo per la risoluzione consensuale con Warner Bros Discovery

Il conduttore lascia il gruppo dopo soli due anni dal suo arrivo dalla Rai.

Di
Redazione
Business
sanremo
Amadeus (foto da video)

Warner Bros. DiscoveryAmadeus hanno comunicato oggi di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava per altre due stagioni televisive la media company internazionale e il conduttore.

«Warner Bros. Discovery desidera ringraziare Amadeus per il lavoro svolto, per la professionalità dimostrata e per il valore profuso da lui e dalla sua squadra nella realizzazione dei progetti insieme al gruppo Warner Bros.
Discovery», si legge in una nota. Il percorso, avviato nel 2024, ha visto Amadeus impegnato nella realizzazione di diversi programmi andati in onda su Nove.

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«Con Amadeus abbiamo condiviso un percorso importante, affrontato con impegno, dedizione e professionalità – ha dichiarato Alessandro Araimo, AD di Warner Bros. Discovery Southern Europe –. Oltre al valore del lavoro fatto insieme resta un rapporto, anche personale, basato sulla stima e il rispetto reciproco».

Queste invece le parole di Amadeus: «Sono stati due anni intensi, ringrazio Alessandro Araimo per la stima, assolutamente reciproca e faccio un grosso in bocca al lupo a tutto il gruppo Warner Bros. Discovery per i progetti futuri».

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