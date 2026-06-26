Lotito-Reggina, oggi il closing: pronti 2,5 milioni per salire in Serie C

Intanto la piazza di Reggio Calabria attende con il fiato sospeso il cambio di proprietà, convinta che l’approdo di Lotito sia sintomo di futura stabilità dopo due fallimenti, tre cambi societari e ben quattro anni totali in Serie D dal 2015 a oggi. Intanto, sembra che Claudio Lotito non figurerà come presidente . Quindi la scelta potrebbe ricadere su Enrico Lotito , forte candidato, o un amministratore unico come accadde a Salerno. In quest’ultimo caso niente direttore generale , solo un direttore sportivo . Fra i candidati c’è anche Carlo Susini (a Salerno dal 2012 al 2014 con Lotito). Si stanno valutando anche altri profili.

Per quanto riguarda la parte sportiva, il nuovo direttore sportivo sceglierà l’allenatore, visto che Alfio Torrisi, attuale tecnico della Reggina, è in scadenza al 30 giugno e il rinnovo fino al 2027 non è contrattualizzato, visto che è legato solamente a una scrittura privata con l’ormai vecchia società. Lotito dovrà poi costruire la squadra d sana pianta. Sotto contratto ci sono solo 10 giocatori, mentre sono 20 quelli in scadenza al 30 giugno (compresi due prestiti), fra cui figurano anche i senatori Ragusa e Barillà. Ieri ha salutato Giuseppe Praticò, ex direttore generale amaranto, passato al Campobasso del già citato Rizzetta.