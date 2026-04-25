Da Chivu a Marotta e Oaktree, tutti i meriti nel probabile scudetto dell’Inter. Nelle sue enormi colpe, non va scordato neanche Zhang

Con quattro punti da conquistare nelle prossime cinque partite anche il più scaramantico dei tifosi nerazzurri è ormai persuaso che l’Inter veda ormai molto da vicino il suo 21º scudetto. Nel caso arrivasse si tratterebbe del terzo titolo negli ultimi sei anni (con tre allenatori diversi), il primo da tecnico per Cristian Chivu e soprattutto il primo trofeo dell’era Oaktree che diventò il maggiore azionista del club (con il 99,6%) nell’estate 2024 dopo avere escusso il pegno da Steven Zhang. Inoltre se al Tricolore si dovesse aggiungere anche il trionfo in Coppa Italia (la finale è in programma il 13 maggio all’Olimpico contro la Lazio) questa stagione potrebbe diventare veramente molto importante per il club milanese. Infatti nella storia del calcio italiano, da quando nel 1922 venne istituita la coppa nazionale, soltanto 10 volte su 78 edizioni (dopo la prima, il torneo riprese nel 1935, venne interrotto nel 1943/44 per la guerra e riprese solo nel 1958) un sodalizio ha centrato l’accoppiata. Questi i precedenti: Torino nel 1943;

Juventus nel 1960;

Napoli nel 1987;

Juventus nel 1995;

Inter nel 2006 (scudetto a tavolino);

Inter nel 2010;

Juventus nel 2015;

Juventus nel 2016;

Juventus nel 2017;

Juventus nel 2018.

Meriti, critiche e un convitato di pietra Come sempre avviene per qualsiasi vincitore, anche quest’anno non mancheranno poi i detrattori e nel caso dell’Inter probabilmente l’enfasi sarà posta sull’eliminazione ai playoff di Champions League per mano dei non irresistibili norvegesi del Bodo Glimt o la scarsa efficacia della squadra di Chivu negli scontri con le big sia in Italia che all’estero (e questo è un dato sul quale sia la dirigenza che il tecnico rumeno stanno analizzando). Probabilmente poi questi stessi detrattori sono gli stessi che l’anno scorso rimproveravano all’Inter di Inzaghi di non avere vinto niente anche se quanto fatto nella passata stagione con le eliminazioni di Bayern Monaco e Barcellona ha un valore probabilmente superiore a livello tecnico di quanto compiuto quest’anno. Ovviamente lo scudetto è il risultato congiunto di tutte la componenti di un club dai proprietari all’ultimo dei magazzinieri, passando per dirigenti, staff tecnico e calciatori. Però nel caso dell’Inter di quest’anno non può esser dimenticato una sorta di convitato di pietra, un “kamikaze finanziario” che ha sì perso la società per propria incapacità e per non avere potuto rimborsare un debito a pegno ma al quale in parte e in qualche modo si deve anche il merito della ritrovata competitività sportiva dell’Inter degli ultimi anni. Ovviamente si sta parlando dell’ex presidente Steven Zhang e per capire il perché è utile ripartire per bene i meriti alle varie componenti del club.

La leadership e le scelte forti di Chivu Partendo dal campo uno dei più grandi meriti va senza dubbio al gruppo giocatori che, uscito psicologicamente distrutto dalla finale di Champions League dello scorso anno, ha saputo ritrovarsi nel prosieguo dell’annata, non senza qualche schermaglia verbale anche tra i giocatori più noti – celebre quella di Lautaro Martinez nei confronti di Hakan Calhanoglu – già durante il Mondiale per Club negli Stati Uniti. In termini futuri la scarsa efficacia della squadra sia negli scontri diretti in Italia sia contro le big in Europa è un punto sotto osservazione sia da parte dei dirigenti che dello staff tecnico e questo testimonia come probabilmente la rosa abbia bisogno di ristrutturazioni sostanziose nel mercato. Inoltre mai come quest’anno è emersa in maniera adamantina (o se si vuole argentina visto l’interessato) la leadership tecnica e morale di Lautaro Martinez, un giocatore che non a caso a 28 anni ha già vinto un Mondiale, due Coppa America con la nazionale albiceleste oltre a svariati titoli nell’Inter. E questo probabilmente spiega anche perché molti calciatori italiani non rendano in Nazionale quanto invece rendono in nerazzurro. Rimanendo nella parte tecnica, un altro enorme merito va a Cristian Chivu che praticamente da esordiente (prima di inizio campionato aveva al suo attivo solo 13 panchine in Serie A) potrebbe centrare l’accoppiata scudetto-coppa, unico caso nella storia alla prima stagione intera da allenatore. È evidente che molto del lavoro psicologico di cui sopra è ascrivibile al tecnico rumeno, il quale all’inizio della sua avventura ha avuto anche il merito di non badare molto alle voci su Fabregas né si è scoraggiato quando si è trovato in difficoltà quando doveva formare il suo staff tecnico: prima di virare su Aleksandar Kolarov come suo secondo Chivu domandò all’amico Walter Samuel la sua disponibilità ricevendo però un garbato «no grazie» perché a un anno dal Mondiale l’ex centrale difensivo non se la sentì di lasciare la nazionale argentina (dove è nello staff del ct Scaloni).

Non solo, probabilmente memore dei grandi maestri avuti da calciatore (Koeman, Capello, Spalletti, Mancini e Mourinho per citarne alcuni) Chivu ha apportato anche innovazioni tattiche alla squadra che era di Inzaghi. Inoltre ha dimostrato anche di saper badare tremendamente al sodo quando è stato necessario (cosa che viene spesso rimproverato allo stesso Inzaghi). Analizzando la stagione per esempio si evincono almeno quattro snodi principali nei quali Chivu non è andato tanto per il sottile: Dopo la sconfitta all’Allianz Stadium alla terza di campionato l’ Inter aveva appena tre punti (vittoria con il Torino e sconfitte con Udinese e Juventus). E dopo quella gara non ebbe paura, seppur da allenatore neofita, di fare tremare i muri dello spogliatoio dopo che i nerazzurri in vantaggio per 3-2 all’76′ persero contro i bianconeri per 4-3;

all’Allianz Stadium alla terza di campionato l’ aveva appena (vittoria con il Torino e sconfitte con Udinese e Juventus). E dopo quella gara non ebbe paura, seppur da allenatore neofita, di fare tremare i dello dopo che i nerazzurri in vantaggio per 3-2 all’76′ persero contro i bianconeri per 4-3; A metà febbraio prima di scendere in campo a Bodo l’Inter aveva 8 punti di vantaggio sul Milan che quella sera giocava in contemporanea contro il Como in campionato e che quindi potenzialmente avrebbe potuto ridurre il divario a 5 punti. Non sapendo quale sarebbe stato il risultato dei rossoneri, Chivu scelse di risparmiare cinque titolari per schierare la formazione tipo tre giorni dopo a Lecce in campionato. Si tenga presente che tra Norvegia e Puglia l’Inter stette pochissime ore a Milano e una scelta era inevitabile. Chivu insomma non ebbe dubbi se preferire l’uovo oggi del campionato invece che della difficilissima gallina della Champions nel futuro. Ben sapendo che in Italia non ci vuole molto perché a un allenatore venga affibbiata la patente di perdente , soprattutto a un esordiente (venne definito in questa maniera persino Ancelotti dopo i suoi anni juventini)

l’Inter aveva di vantaggio sul che quella sera giocava in contemporanea contro il in campionato e che quindi potenzialmente avrebbe potuto ridurre il divario a 5 punti. Non sapendo quale sarebbe stato il risultato dei rossoneri, Chivu scelse di risparmiare per schierare la tre giorni dopo a in campionato. Si tenga presente che tra Norvegia e Puglia l’Inter stette pochissime ore a Milano e una scelta era inevitabile. Chivu insomma non ebbe dubbi se preferire l’uovo oggi del invece che della difficilissima gallina della nel futuro. Ben sapendo che in Italia non ci vuole molto perché a un allenatore venga affibbiata la patente di , soprattutto a un esordiente (venne definito in questa maniera persino Ancelotti dopo i suoi anni juventini) Nel giorno di Pasqua lo scontro con la Roma era diventato quasi decisivo visto il rallentamento dei nerazzurri in classifica dopo derby, Atalanta e Fiorentina. Chivu scelse così di rischiare Lautaro anche se non al meglio (non a caso ebbe una ricaduta nei giorni successivi). Quella scelta però pagò perché il capitano diede un importante scossa all’ambiente segnando due gol , il primo per altro dopo 50 secondi.

era diventato quasi decisivo visto il dei nerazzurri in classifica dopo derby, Atalanta e Fiorentina. Chivu scelse così di rischiare anche se non al meglio (non a caso ebbe una ricaduta nei giorni successivi). Quella scelta però pagò perché il diede un importante scossa all’ambiente segnando , il primo per altro dopo 50 secondi. Nell’incontro della settimana dopo contro il Como subì i lariani soprattutto nel primo tempo, però non si vergognò di andare dritto per dritto lasciando stare il lato estetico per portare a casa quel successo che probabilmente si rivelerà decisivo ai fini del campionato. Non solo campo: Marotta al terzo scudetto nerazzurro con tre allenatori diversi Passando dal campo alla scrivania è sufficiente un fatto per evidenziare i meriti di Beppe Marotta: se dovesse arrivare il titolo quest’anno, gli ultimi tre scudetti nerazzurri porteranno la firma di tre allenatori diversi (Conte, Inzaghi e appunto Chivu), di due proprietà diverse (gli Zhang e Oaktree) e di un solo amministratore delegato (ora anche presidente), ovvero il manager varesino, che si prepara anche a festeggiare la sua personale stella, con il decimo scudetto vinto da dirigente. Un particolare che la dice lunga sul valore di chi gestisce il club. D’altronde Marotta giunse a Milano durante la stagione 2018/19 e sotto la sua guida operativa i nerazzurri hanno ottenuto: 2018/19: qualificazione in Champions League;

2019/20: secondo posto e finale di Europa League;

2020/21: 19° scudetto;

2021/22: secondo posto e Coppa Italia;

2022/23: finale di Champions League e Coppa Italia;

2023/24: 20° scudetto (seconda stella);

2024/25: secondo posto e finale di Champions League;

2025/26: probabile 21esimo scudetto e finale di Coppa Italia ancora da disputare. Un lasso di tempo di otto stagioni nel quale l’Inter non solo non ha mai mancato la qualificazione alla macchina da soldi della Champions League ma anche in cui ha dimostrato una continuità sportiva ai massimi livelli, al punto che trova pochi riscontri nella storia nerazzurra, ad eccezion fatta per la Grande Inter degli anni sessanta e per il quinquennio morattiano 2006-2010 culminato con il triplete.

Soprattutto però questa continuità di rendimento si è accompagnata a un costante miglioramento nei conti. L’Inter di Zhang registrava perdite di svariate decine di milioni di euro ogni anno (700 milioni tra il 2016/17 e il 2023/24, anni in cui ha pesato anche il Covid) con fatturati che si aggiravano sui 400 milioni (con un picco di 470 milioni nel 2023/24) e a fronte di quei ricavi l’indebitamento era notevole se non notevolissimo: sino a toccare anche 881 milioni nel 2022 (prima di scendere a 734 milioni nel giugno 2024) con tassi di interesse che su alcuni prestiti erano in doppia cifra. L’Inter dell’ultimo bilancio (2024/25) ha invece presentato ricavi per 567 milioni e un utile di 35 milioni con un indebitamento in netta diminuzione (sui 660 milioni). E se nell’esercizio scorso pesavano i risultati straordinari in campo, tra finale di Champions League e la partecipazione al Mondiale per Club, quest’anno sarà un bilancio più ordinario ma che comunque va verso l’equilibrio (in attesa di quantificare la cifra che verrà incassata per il caso IMG). In base alle prime stime di Calcio e Finanza, infatti, il club nerazzurro dovrebbe chiudere il bilancio 2026 nell’area del breakeven: al netto calo dei ricavi per i motivi di cui sopra (minori diritti tv da UEFA e nessun introito dal Mondiale per Club), farà da contraltare un calo dei costi e soprattutto un calo negli interessi sui debiti, dopo l’operazione di rifinanziamento. Ed è proprio in questo quadro che si inserisce un altro grande merito di Marotta, quello cioè di essere stato il grande tessitore e in qualche modo il garante del passaggio di proprietà tra Zhang e Oaktree. Nella primavera 2024, quando la squadra stava per conquistare la seconda stella, era ormai evidente che Zhang avrebbe avuto molte difficoltà nel ripagare quel debito salito a 395 milioni in capo a sé stesso (e quindi non all’Inter che era il bene impegnato), senza il rimborso del quale l’imprenditore cinese avrebbe perso il club nerazzurro alla data del 20 maggio. In quel periodo Marotta agì come interfaccia tra le due parti assicurando che il passaggio avvenisse nel modo meno indolore possibile. L’esito finale fu che in quell’estate i tifosi nerazzurri poterono festeggiare non solo il 20° scudetto ma anche la questione non certo secondaria che la società fosse passata in mani più solide. Oltre al punto che avesse molti meno debiti lungo la filiera della sua catena di controllo: i 395 milioni del debito acceso da Zhang a titolo personale smisero nei fatti di esserci nel momento della passaggio di proprietà, proprio perché erano da ripagare ad Oaktree, che in mancanza del rimborso si prese la proprietà dell’Inter. I meriti della proprietà: Oaktree tra stabilità e visione Salendo ulteriormente la catena di comando è evidente che tutti i meriti finanziari di Marotta di cui sopra devono essere quantomeno condivisi, se non redistribuiti in larghissima parte, con Oaktree che subentrando a Zhang ha avuto e avrà per sempre un merito storico (e l’aggettivo non è assolutamente usato a caso): quello di avere assicurato alla società nerazzurra una proprietà stabile e solida. Aspetto che i tifosi interisti faranno bene a non dimenticare. Inoltre Alejandro Cano e Katherine Ralph, i due manager che per conto del fondo statunitense gestiscono l’Inter, hanno avuto anche il merito di avere capito immediatamente: che una società di Serie A ha bisogno di un management italiano , non foss’altro per capire bene i codici e i non detti di un ambiente non certo semplice in cui lavorare;

, non foss’altro per capire bene i codici e i non detti di un ambiente non certo semplice in cui lavorare; di avere a disposizione probabilmente il migliore manager su piazza;

su piazza; e quindi non solo di confermarlo nel ruolo ma in qualche modo di blindarlo. Non a caso Oaktree ha nominato Marotta anche presidente (oltre che amministratore delegato) concedendogli in seguito il 2,5% della società con un’operazione molto avveduta visto che Marotta al tempo aveva lasciato intendere l’intenzione di entrare nella politica sportiva. Per essere chiari l’Inter secondo le ultime stime viene valutata circa 1,5 miliardi e quindi Marotta ha una quota che in potenza vale circa 37 milioni. A ben vedere insomma Oaktree ha attuato al meglio quella che è considerata la best practice aziendale per quanto concerne le proprietà: queste scelgono gli amministratori delegati, li lasciano lavorare senza mai far venire meno né una dialettica interna né una supervisione costante e poi se i dirigenti portano risultati si confermano e si premiano. Senza dimenticare inoltre la situazione legata allo stadio, in cui i lavori (dopo anni di rallentamenti) hanno avuto una forte accelerata dall’estate 2024, con l’arrivo di Oaktree alla guida del club nerazzurro e la presidenza Marotta. Nel giro di poco più di un anno, infatti, l’Inter insieme al Milan è arrivata ad acquistare l’attuale San Siro insieme alle aree limitrofe, in attesa di prossimi sviluppi che (al netto delle indagini giudiziarie) dovrebbero vedere i due club presentare, entro il prossimo mese di giugno, il progetto del nuovo Meazza che nascerà accanto all’attuale impianto (il quale verrà in un secondo momento demolito).