Serie A, via libera dall’assemblea all’accordo con IMG: i club incasseranno 300 milioni

L’assemblea della Lega Calcio Serie A ha votato una delibera a maggioranza per chiudere una transazione con IMG a 300 milioni di euro, dopo anni di battaglia legale. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, la somma è stata proposta dalla stessa IMG e dovrà essere pagata entro giugno 2026. Secondo una perizia del Tribunale, la cifra partiva da 513 milioni di euro più rivalutazione.

Una vicenda che nasce nel 2019, quando l’Antitrust ha accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza – di fatto un cartello – che avrebbe inciso negativamente sul valore dei diritti venduti all’estero nel periodo compreso tra il 2008 e il 2018. Da quell’accertamento è scaturita l’azione legale promossa da Lega Serie A e club, che in origine avevano quantificato il danno in circa 3 miliardi di euro.