FIGC, Malagò: «Inizio un percorso esplorativo. Corretto interpellare le altre componenti»

«Accolgo con grande soddisfazione l’importante mandato fiduciario conferito dalla Lega di Serie A, visto anche il contenuto numerico con cui è stato espresso. È un segnale di straordinaria considerazione, che mi permette di intraprendere un doveroso percorso esplorativo». Così all’ANSA Giovanni Malagò, indicato dalla Lega Serie A come candidato per la presidenza della FIGC. «Credo sia corretto interpellare le altre componenti prima di effettuare una valutazione complessiva, ma sono onorato di questa significativa testimonianza di stima. Aver fatto convergere un consenso quasi unanime, da un mondo spesso litigioso, è un segnale che mi gratifica e responsabilizza», ha aggiunto Malagò.

Il via libera al nome dell’ex presidente del Coni è arrivato durante l’assemblea dei club di Serie A che si è tenuta oggi a Milano: sono 18 le società che hanno appoggiato il nome di Malagò, con solo due (Lazio e Verona) che non hanno firmato la candidatura. I club che hanno appoggiato la candidatura di Malagò: Atalanta

Bologna

Cagliari

Como

Cremonese

Fiorentina

Genoa

Inter

Juventus

Lecce

Milan

Napoli

Parma

Roma

Sassuolo

Torino

Udinese I club che non hanno firmato a favore della candidatura di Malagò: Lazio

Verona