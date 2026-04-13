Milan, il crollo con l’Udinese anima il dibattito tra i tifosi: sorpasso social sulla Juve

Tonfo Milan. Nonostante la sonora sconfitta sul campo, il club rossonero riesce a riconquistare il secondo posto della classifica social dietro l’Inter, grazie a 38.100 menzioni, superando così la Juventus. Il diavolo si porta così a poco meno di 4.000 citazioni dai nerazzurri, davanti a tutti, che grazie al ribaltamento del match di Como guidato da Marcus Thuram e Denzel Dumfries, difendono il vertice della classifica e allunga sulle inseguitrici, avvicinandosi allo scudetto.
Questo quanto emerge dopo la 32esima giornata di campionato dalla classifica MediaScore, il monitoraggio settimanale curato da Comin & Partners e Volocom, che analizza il volume delle conversazioni social e le menzioni su stampa e web delle venti squadre di Serie A.
Anche il Napoli guadagna una posizione e si afferma al quarto posto, nonostante un pareggio contro il Parma che rischia di compromettere definitivamente la corsa all’Inter. A perdere posizioni è invece la Roma: netta vittoria dei giallorossi sul Pisa grazie alla tripletta di Malen, i giallorossi si posizionano al quinto posto, con 23.000 menzioni: sui social fa discutere il botta e risposta tra Ranieri e Gasperini.
Mediascore giornata 32 – Come cambia la classifica sui social
La classifica non cambia solo al vertice ma subisce variazioni importanti anche nelle posizioni inferiori. Escono vincitori da questa giornata, almeno sui social, sicuramente Como e Atalanta, che guadagnano entrambe due posizioni. Il vero colpo della settimana, però, lo fa l’Udinese che, oltre a sbancare San Siro, riesce a guadagnare ben nove posizioni grazie ai tre gol rifilati al Milan e alle tante discussioni sulla prestazione dei rossoneri. Poche menzioni invece per il Verona (1.900), che si classifica ultimo.
Mediascore giornata 32 – I temi del dibattito
Come ogni settimana, sono diversi i temi che accendono il dibattito online e fanno discutere gli utenti. In particolare:
- Pazza Inter. La partita contro il Como è stata l’apoteosi di quella che i tifosi definiscono da sempre “Pazza Inter”. Una partita rocambolesca, piena di gol e di emozioni ha visto trionfare i nerazzurri, che diventano sempre più padroni del vertice classifica. Il 4-3 del Sinigaglia di Como ha fatto impazzire i tifosi, con una super prestazione di Thuram e Dumfries che hanno ribaltato un primo tempo in svantaggio per 2 a 0. Il francese, dopo la pausa nazionali sembra essere tornato quello di una volta: corsa, dedizione e gol, e i tifosi si entusiasmano online. Fa discutere, dopo la partita, anche la dichiarazione del Presidente del Como, Mirwan Suwarso, che ha stigmatizzato alcuni comportamenti dei propri tifosi nei confronti della dirigenza dell’Inter ospite allo Stadio. Attraverso una nota Instagram, il presidente si è espresso così verso i tifosi comaschi: “Capisco che il calcio porti emozioni intense, ma non dobbiamo mai perdere di vista chi siamo. Il nostro è un club con valori solidi e la dignità è uno di quelli più importanti. Deve estendersi oltre il campo, verso i nostri avversari, i loro tifosi e soprattutto i loro dirigenti e rappresentanti. Sono nostri ospiti e meritano rispetto”.
- Bufera Roma. I giallorossi si tolgono di dosso un peso non indifferente, con la vittoria netta per 3 a 0 contro il Pisa. Con il trascorso di risultati non sempre positivi nelle ultime settimana, la Roma aveva quanto mai bisogno di questa vittoria a tutti i costi per rimanere agganciata alla lotta Champions. A coccolare i tifosi romanisti c’è un brillante Malen, che ha siglato tutti e tre i gol segnati all’Olimpico; l’attaccante belga arriva a toccare la doppia cifra in campionato, rischiando addirittura di diventare capocannoniere con mezza stagione in meno rispetto al resto degli attaccanti. D’altra parte, al centro delle discussioni non c’è stato solo ciò che si è visto in campo, ma anche ciò che si è detto fuori dal rettangolo verde. Ad infiammare i media e i social c’è infatti il botta e risposta tra Ranieri e Gasperini, tra i quali non sembra scorrere buon sangue. Tra questioni di spogliatoio, mercato e risultato, la Roma vive nella bufera.
- Il Diavolo in difficoltà. I rossoneri di Allegri, reduci dalla sconfitta nello scontro diretto contro il Milan di lunedì scorso, non riescono a risollevarsi e incappano in un’altra sconfitta per 3-0 in casa contro l’Udinese. L’autogol di Bartesaghi nel primo tempo aveva già attenuato gli entusiasmi, che si sono poi definitivamente spenti con i due gol dell’Udinese. Adesso Allegri e i tifosi sembrano completamente lontani dal sogno Scudetto e, secondo alcuni utenti online, dovrebbero anche difendere il posto in Champions che sembrava ormai acquisito con tranquillità.
Mediascore giornata 32 – Classifica media
Novità sul podio della classifica media: la Juve guadagna tre posizioni e torna al secondo posto, mentre il vertice rimane appannaggio dei nerazzurri. Napoli, Milan e Roma scalano tutte di una posizione, in quest’ordine. La Vecchia Signora è tornata a far parlare di sé. Grande performance sui media anche per il Como che, grazie alla notevole prestazione contro l’Inter, trova un balzo di sei posizioni e oltre 7.000 citazioni complessive su media e stampa. Anche i giornalisti elogiano la grande performance dell’Udinese a San Siro: il dominio sul rettangolo verde si trasferisce in una grande centralità dei bianconeri friulani negli articoli sulla stampa, con 5.257 citazioni totali.
Mediascore giornata 32 – Analisi del Sentiment
Nonostante la grande rimonta contro il Como, l’Inter non riesce a ribaltare il trend del sentiment: i commenti negativi continuano ad essere superiori a quelli positivi. Ad incidere sono sicuramente i numerosi post condivisi dai tifosi nel corso del primo tempo contro il Como, sicuramente sottotono rispetto alle attese, data anche la rilevanza della partita per la corsa Scudetto. Anche per il Milan il risultato è simile: la sconfitta contro l’Udinese amareggia i tifosi sui social. La Juve continua a mantenere
un buon bilanciamento, nonostante i commenti negativi prevalgano lievemente anche in questo caso. Anche la Roma si tiene in piedi grazie alla super prestazione di Malen e compagni, nonostante i dissidi interni si facciano sentire.