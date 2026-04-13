Milan, il crollo con l’Udinese anima il dibattito tra i tifosi: sorpasso social sulla Juve

Come ogni settimana, sono diversi i temi che accendono il dibattito online e fanno discutere gli utenti. In particolare:

Pazza Inter. La partita contro il Como è stata l’apoteosi di quella che i tifosi definiscono da sempre “Pazza Inter”. Una partita rocambolesca, piena di gol e di emozioni ha visto trionfare i nerazzurri, che diventano sempre più padroni del vertice classifica. Il 4-3 del Sinigaglia di Como ha fatto impazzire i tifosi, con una super prestazione di Thuram e Dumfries che hanno ribaltato un primo tempo in svantaggio per 2 a 0. Il francese, dopo la pausa nazionali sembra essere tornato quello di una volta: corsa, dedizione e gol, e i tifosi si entusiasmano online. Fa discutere, dopo la partita, anche la dichiarazione del Presidente del Como, Mirwan Suwarso, che ha stigmatizzato alcuni comportamenti dei propri tifosi nei confronti della dirigenza dell’Inter ospite allo Stadio. Attraverso una nota Instagram, il presidente si è espresso così verso i tifosi comaschi: “Capisco che il calcio porti emozioni intense, ma non dobbiamo mai perdere di vista chi siamo. Il nostro è un club con valori solidi e la dignità è uno di quelli più importanti. Deve estendersi oltre il campo, verso i nostri avversari, i loro tifosi e soprattutto i loro dirigenti e rappresentanti. Sono nostri ospiti e meritano rispetto”.

Bufera Roma. I giallorossi si tolgono di dosso un peso non indifferente, con la vittoria netta per 3 a 0 contro il Pisa. Con il trascorso di risultati non sempre positivi nelle ultime settimana, la Roma aveva quanto mai bisogno di questa vittoria a tutti i costi per rimanere agganciata alla lotta Champions. A coccolare i tifosi romanisti c’è un brillante Malen, che ha siglato tutti e tre i gol segnati all’Olimpico; l’attaccante belga arriva a toccare la doppia cifra in campionato, rischiando addirittura di diventare capocannoniere con mezza stagione in meno rispetto al resto degli attaccanti. D’altra parte, al centro delle discussioni non c’è stato solo ciò che si è visto in campo, ma anche ciò che si è detto fuori dal rettangolo verde. Ad infiammare i media e i social c’è infatti il botta e risposta tra Ranieri e Gasperini, tra i quali non sembra scorrere buon sangue. Tra questioni di spogliatoio, mercato e risultato, la Roma vive nella bufera.