Sport e inclusione, la Nazionale femminile incontra Balon Mundial a Coverciano

La visita si inserisce nel progetto “We Rise Up – Legacy for the Future”, di cui Balon Mundial è l’organizzazione vincitrice per l’Italia. In occasione di EURO 2025, UEFA Foundation For Children ha infatti aperto un bando rivolto alle organizzazioni no-profit europee impegnate nella parità di genere e nella tutela dell’infanzia, con l’obiettivo di identificare un progetto nazionale per ciascuna delle squadre partecipanti alla competizione.

Una giornata di sport e inclusione con la Nazionale Femminile . Sabato 11 aprile il Centro Tecnico Federale di Coverciano – dove le Azzurre sono in ritiro per preparare i prossimi due impegni delle qualificazioni mondiali – ha aperto le porte a una delegazione dell’ ASD Balon Mundial Onlus , associazione impegnata nella promozione del calcio come strumento di inclusione sociale per donne, ragazze e persone non binarie provenienti da comunità vulnerabili.

La scelta del progetto vincitore è stata affidata alle Azzurre che hanno scelto Balon Mundial e il progetto “We Rise Up – Legacy for the Future”, sostenuto anche da Adidas Foundation. Ogni organizzazione vincitrice ha ricevuto un contributo erogato direttamente da UEFA Foundation For Children. L’iniziativa ha l’obiettivo di sfruttare la forza del calcio per ispirare, sostenere ed emancipare bambine e ragazze, costruendo un’eredità che vada oltre il campo di gioco e duri ben oltre i novanta minuti della competizione.

Attiva da oltre dieci anni a Torino, Balon Mundial utilizza il calcio come strumento educativo, sociale e interculturale, con un focus particolare su persone con background migratorio e di seconda generazione. Per la “squadra” dell’associazione il campo si trasforma dunque in un luogo di espressione e costruzione di identità, dove il pallone diventa strumento concreto di empowerment e partecipazione. Questi i temi che hanno caratterizzato l’incontro andato in scena a Coverciano, iniziato con la possibilità di assistere da vicino all’allenamento delle Azzurre e proseguito con il tour del Museo del Calcio e del Centro Tecnico Federale. Il momento più atteso è stato però il confronto diretto con alcune calciatrici e con il Ct Andrea Soncin, in cui le ragazze della delegazione hanno avuto l’opportunità di dialogare con le proprie beniamine, condividendo emozioni e traendo ispirazione per il proprio percorso sportivo e personale.

Un’istantanea carica di significato è stata quella della firma della maglia Azzurra da parte di Girelli e compagne, che hanno ricevuto in dono la divisa delle Queens, la rappresentativa di Balon Mundial in visita a Coverciano: uno scambio tra mondi diversi, accomunati però dagli stessi valori. Per le partecipanti all’incontro, cresciute in contesti in cui l’accesso allo sport non è scontato, vedere da vicino atlete di alto livello che condividono la loro stessa passione ha rappresentato un messaggio potente: nel calcio c’è spazio per tutte.

«Essere qui è un’occasione unica – ha sottolineato Beatrice Serasso, project manager del progetto di Balon Mundial – questa giornata è la conclusione di un progetto che va avanti da un anno e ci tengo a ringraziare la FIGC, Adidas Foundation e UEFA Foundation for Children. Per le nostre ragazze si è trattato di un momento di allegria e divertimento in cui hanno potuto toccare con mano una realtà che di solito possono seguire solo sugli schermi».

«Siamo felici – ha poi aggiunto Elena Linari – di aver ospitato delle ragazze straordinarie, che ci hanno trasmesso dei valori unici. Abbiamo avuto l’opportunità di confrontarci con loro e, sperando di poterle rincontrare presto, ci teniamo a fare un grandissimo in bocca al lupo a tutta la squadra di Balon Mundial».