L’Inter riempie San Siro: nerazzurri verso la seconda media spettatori più alta dal 1990

L’ultimo dato corposo di pubblico è arrivato dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Como, terzultima gara interna stagionale: 73.255 spettatori presenti, di cui 3.230 nel settore ospiti, per un colpo d’occhio ancora una volta imponente. Una cornice che si inserisce in una stagione caratterizzata da numeri altissimi e continui sold out, con una media attuale superiore ai 71mila spettatori.

L’Inter riempie il San Siro e si avvia a chiudere una stagione straordinaria anche sugli spalti. Il 2025/26 si appresta a diventare infatti la seconda annata con la media spettatori più alta dal 1990/91, cioè da quando è stato inaugurato il terzo anello dell’impianto milanese, considerando tutte le competizioni disputate in casa.

Guardando ai dati storici, solo il 2023/24 ha fatto registrare una media più alta (72.023 spettatori), mentre l’annata in corso si attesta attorno ai 71mila, davanti anche al 2022/23 (70.482) e al 2024/25 (68.541). Un balzo netto rispetto al passato recente: basti pensare che prima della pandemia la media raramente superava la soglia dei 60mila.

Il confronto con le stagioni più lontane nel tempo rende ancora più evidente la crescita: negli anni Novanta e nei primi Duemila, pur con numeri importanti, la media oscillava spesso tra i 50mila e i 60mila spettatori, con picchi come il 1998/99 (58.448) o il 2002/03 (58.012). Oggi, invece, l’Inter si è stabilmente posizionata su livelli superiori, trasformando San Siro in uno degli stadi più pieni d’Europa.