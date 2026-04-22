Coppa Italia, 4,8 milioni di spettatori per Inter-Como: è la gara più vista in chiaro della stagione

La sfida di San Siro fra Inter e Como ha regalato ai nerazzurri di Cristian Chivu il pass per la finalissima di Coppa Italia in programma il 13 maggio allo stadio Olimpico di Roma. Un 3-2 pirotecnico fra le due squadre che ha premiato Barella e compagni capaci di rimontare nel secondo tempo il doppio svantaggio venutosi a creare a cavallo delle due frazione grazie ai gol di Baturina e Da Cunha. Risolutivo l’ingresso in campo di Sucic, autore dei due assist per Calhanoglu e del gol vittoria.

Inter-Como è andata in onda, come tutte le partite della Coppa Italia 2025/26, sulle reti Mediaset e in particolare su Canale 5. Durante la sfida la rete ammiraglia del gruppo televisivo di Cologno Monzese ha registrato dati di ascolto pari a 4,8 milioni di spettatori equivalenti al 24% di share. Un dato che proietta la sfida di ieri di San Siro non solo in testa fra le partite più viste della competizione (superando proprio la partita dell’andata del Sinigaglia), ma al primo posto fra quelle mandate in onda in chiaro nella stagione 2025/26.