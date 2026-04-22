I 50 club che valgono di più al mondo: dominio Real-Barça, Juve prima italiana

Il Real Madrid si conferma in cima a questa speciale classifica, con una valutazione di 7,7 miliardi di dollari, in netta crescita rispetto ai 6,53 miliardi di 12 mesi fa. I blancos sono davanti a Barcellona (6,65 miliardi) e Manchester United (6,47 miliardi). I blaugrana superano così gli inglesi e si piazzano al secondo posto grazie a una crescita di quasi 1 miliardo in un solo anno.

I 50 club presenti in classifica valgono complessivamente 95,5 miliardi di dollari, con una crescita complessiva dell’11% rispetto agli 86 miliardi del 2025. L’incremento annuale è il più elevato mai registrato nei quattro anni di classifiche calcistiche di Sportico, ma è comunque inferiore agli aumenti osservati negli altri principali sport nell’ultimo anno: la Formula 1 ha registrato un +48%, la NFL e l’NBA entrambe +20%, la NHL +17% e la MLB +12%. L’unico club a perdere valore nella top 20 è il Tottenham che passa da 3,68 miliardi di dollari a 3,5 miliardi e rischia di veder questa discesa continuare nel caso di una retrocessione in Championship quest’anno.

Continua la crescita esponenziale della Premier League che si conferma il campionato più ricco del mondo, sia per quanto riguarda i ricavi che per valore dei propri club con 16 società presenti in classifica. Una netta crescita che continua nel corso degli anni: 14 nel 2025 e solo nove nel 2024. Sei dei 10 club più preziosi si trovano in Inghilterra, anche se nessuno di questi ha raggiunto il livello di Real Madrid e Barcellona. Queste ultime sono stati gli unici club a generare nel 2024/25 più di 1 miliardo di dollari di ricavi, rispettivamente con 1,3 miliardi e 1,1 miliardi di dollari. I Dallas Cowboys (1,25 miliardi di dollari) e i Los Angeles Dodgers (1,1 miliardi di dollari) sono state le uniche altre franchigie sportive al mondo a generare 1 miliardo di dollari di entrate.

Detto del dominio inglese in top 10, allargando l’orizzonte alle prime 15 troviamo tre club italiani. La Juventus si conferma la più alta per valore, 1,84 miliardi di dollari (1.81 nel 2025), seguita dal Milan (1,66 miliardi, contro gli 1,34 miliardi del 2025) e l’Inter (1,62 miliardi rispetto agli 1,3 del 2024. I nerazzurri, però, grazie alla finale di Champions League conquistata lo scorso anno sono l’unica delle tre ad aver superato i 600 milioni di dollari di ricavi, raggiungendo quota 613 milioni.

Come detto la lega più rappresentata in questa speciale classifica, come lo scorso anno, e la MLS che, come sottolinea Sportico, non non può competere in termini di ricavi con i top club europei, ma gode di vantaggi strutturali: costi controllati, stadi moderni e una struttura con lega unica che favorisce la collaborazione tra proprietà. L’assenza di retrocessioni garantisce un “fondo” al valore delle squadre, che è cresciuto molto nell’ultimo decennio. Il valore minimo per entrare nella top 50 è salito nuovamente e nel 2026 si attesta a 675 milioni, rispetto ai 610 dello scorso anno.