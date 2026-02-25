Bilancio e mercato: le conseguenze per l’Inter del flop in Champions

«Se dovessimo mancare questo appuntamento è evidente che l’aspetto bilancistico lo andremo a rimediare in corsa, ma non è un problema, assolutamente». Parola del presidente dell’Inter Giuseppe Marotta , intervistato da Sky prima della sfida di ritorno dei playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt. Una gara che ha certificato il flop nerazzurro nella stagione 2025/26 in Europa, complice l’eliminazione già ai playoff per mano dei norvegesi (squadra indubbiamente di livello inferiore ), dopo aver raggiunto la finale nella passata annata. Un risultato che ha anche un impatto a livello economico: ma quanto?

È il motivo per cui, ad esempio, è fallace partire nel ragionamento dai ricavi della stagione precedente (soprattutto nel caso siano straordinari) per definire il piano di manovra di un club nell’anno che segue, quantomeno da un punto di vista di conto economico (e quindi anche di rispetto dei paletti UEFA e FIGC per i vari livelli di FPF). Perché è vero che rispetto al 2024/25 arriveranno 65 milioni in meno dai premi per la Champions (oltre ai circa 15 milioni dal botteghino per le gare in meno in Champions e i 30 milioni di premi per il Mondiale per Club), ma il punto di partenza era diverso.

Da quanto emerso nei mesi scorsi, l’indicazione minima per l’Inter da budget era la qualificazione agli ottavi di Champions League. Obiettivo quindi fallito, con conseguenti mancati ricavi per circa 15/20 milioni di euro: 11 milioni fanno riferimento ai mancati premi UEFA, il resto al potenziale incasso dal botteghino (in base anche a quella che sarebbe potuta essere l’avversaria, tra Sporting e Manchester City). Questa è quindi la cifra “mancante” per la stagione 2025/26 a livello di entrate per il club nerazzurro, rispetto al budget di inizio stagione.