Lazio, la smentita sulla cessione fa scattare le prese di profitto in Borsa: titolo -7% a Piazza Affari

Il crollo odierno delle quotazioni del titolo, che è arrivato a valere 1,36 euro per azione con una capitalizzazione di mercato pari a quasi 93,5 milioni , arriva dopo il picco registrato nel mese di febbraio con un +39% complessivo a Piazza Affari, ai massimi da giugno del 2020 . Un calo – quello odierno – che fa seguito alla smentita della Lazio e alle conseguenze prese di profitto dopo i rialzi delle scorse settimane.

Il titolo della Lazio ha chiuso la giornata odierna a Piazza Affari in calo del 7,17% rispetto alla seduta di ieri. Un dato registrato dopo il comunicato ufficiale del club, pubblicato nella tarda serata di ieri, che ha voluto smentire le insistenti indiscrezioni relative a una cessione della società da parte di Claudio Lotito , patron e presidente dei biancocelesti da oltre vent’anni.

«La Società Sportiva Lazio non è in vendita. La Società non ha ricevuto alcuna offerta, manifestazione di interesse, proposta formale o informale né risultano in essere trattative, negoziazioni o interlocuzioni di qualsivoglia natura aventi ad oggetto operazioni di cessione, né con soggetti italiani né con soggetti esteri», recitava il comunicato pubblicato martedì dallla Lazio.

Le notizie circolate, ha sottolineato la società calcistica, «devono pertanto ritenersi prive di qualsivoglia fondamento, non supportate da alcun riscontro oggettivo e suscettibili esclusivamente di generare disinformazione, turbative informative e indebite dinamiche speculative. La SS Lazio evidenzia che la diffusione di informazioni false o fuorvianti concernenti una società quotata può assumere rilievo sotto il profilo normativo e regolamentare, potendo integrare fattispecie riconducibili alla manipolazione del mercato e all’aggiotaggio informativo, con ogni conseguenza prevista dall’ordinamento vigente».

La società, a tutela della propria reputazione, dei propri azionisti e della regolare trasparenza del mercato, «si riserva di adire e segnalare alle competenti Autorità ogni condotta idonea a ledere i predetti interessi». Il club ha invitato «gli organi di informazione e tutti i soggetti operanti nell’ambito della comunicazione digitale ad attenersi rigorosamente ai principi di correttezza professionale, verifica delle fonti e responsabilità informativa, attenendosi esclusivamente alle comunicazioni ufficiali diffuse dalla società. La S.S. Lazio continuerà ad operare nel pieno rispetto delle regole di mercato e degli obblighi informativi applicabili alle società quotate».