Pirelli, utile netto a 530 milioni e crescono i dividendi: quanto incassano Tronchetti Provera e Moratti

Pirelli centra i target nel 2025. L’anno si chiude con un utile netto di 530,7 milioni di euro, in crescita del 5,9% rispetto a 501,1 milioni di euro nel 2024. I ricavi si attestano a 6,776 miliardi (nella parte alta del target 2025 di 6,7-6,8 mld), rimanendo sostanzialmente stabili rispetto al 2024, ma con una crescita organica del 4,2% escludendo l’effetto cambi (-3,8%) e il deconsolidamento di Dackia (-0,4%). L’High Value rappresenta il 79% del fatturato totale, in ulteriore crescita rispetto al 76% nel 2024, mentre il price/mix registra un incremento pari a +3,8%.
L’Ebit adjusted nel 2025 sale 1,081 miliardi (da 1.06 mld), con un margine Ebit Adjusted in miglioramento al 16% (15,7% nel 2024). In deciso calo l’indebitamento: la posizione finanziaria netta scende a -1.102 milioni di euro (-1.925,8 mln al 31 dicembre 2024), meglio del target pari a circa -1,6 mld. Il rapporto Pfn/Ebitda adjusted è pari a 0,71 volte (meglio del target 2025 di circa 1 volta).
In linea con la politica dei dividendi dell’anno precedente, pari al 50% circa dell’utile netto consolidato, il CdA di Pirelli proporrà la distribuzione di un dividendo per azione pari a 0,24 euro per complessivi circa 260 milioni di euro. “Alla luce dei positivi risultati conseguiti nell’esercizio 2025 e della riduzione della leva finanziaria, il CdA proporrà inoltre il pagamento di un dividendo aggiuntivo per il corrente anno pari a 0,10 euro per azione, per circa 109 milioni, anche a valere sulle riserve di utili distribuibili”, si legge nella nota. Complessivamente, pertanto, la proposta di dividendo totale ammonta a 0,34 euro per azione, pari a un monte dividendi di circa 368,9 milioni di euro.
Entrando nel dettaglio, quindi, i dividendi saranno così suddivisi tra i principali azionisti:
- Sinochem (34,1%): 125,8 milioni di euro;
- Camfin (25,3%): 93,3 milioni di euro.
Camfin è la holding attraverso cui Marco Tronchetti Provera controlla Pirelli: al suo interno, come azionista, c’è anche l’ex proprietario dell’Inter Massimo Moratti, con una quota pari all’1,7%. Se Camfin distribuisse interamente i dividendi di cui sopra tra i propri azionisti, quindi, Moratti incasserebbe circa 1,6 milioni di euro.