Il tabellone Champions League 2025 2026 definitivo è in via di definizione e si attendono tutti i risultati dei playoff che sono pronti a essere disputati dalle squadre classificate dal nono al 24° posto. La rivoluzione del format voluta dalla UEFA ha già esordito nella scorsa stagione, con la novità della prima fase unica e del tabellone della fase ad eliminazione diretta già stilato in base ai risultati nella cosiddetta League Phase.

Tabellone Champions League 2025 2026: il calendario

Prima fase : 8 giornate (4 in casa e 4 in trasferta) tra il 16 settembre 2025 e il 28 gennaio 2026

: 8 giornate (4 in casa e 4 in trasferta) tra il 16 settembre 2025 e il 28 gennaio 2026 Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 17/18 e 24/25 febbraio 2026

Sorteggio ottavi di finale, quarti di finale e semifinali: 27 febbraio 2026

Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026

Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026

Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026

Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)

Tabellone Champions League 2025 2026 come funziona

Al termine della fase a girone unico, in ciascuna delle competizioni le squadre classificate dalla 1ª alla 8ª posizione si qualificheranno direttamente per gli ottavi di finale. Le squadre dal 9° al 16° posto affronteranno le squadre dal 17° al 24° negli spareggi a eliminazione diretta, per qualificarsi agli ottavi di finale. I club posizionati dal 25° posto in giù saranno eliminati da tutte le competizioni UEFA per club (vale a dire nessun passaggio a un’altra competizione). In sostanza, quindi, non ci saranno più le retrocessioni tra una coppa e l’altra come nel passato.

Come spiega la UEFA, «per rafforzare la sinergia tra la fase del campionato e quella a eliminazione diretta e per fornire maggiori incentivi sportivi alla fase del girone unico, gli accoppiamenti della fase a eliminazione diretta saranno in parte determinati dalla classifica del campionato».

Inoltre, si applicherà il seguente sistema di teste di serie:

Per gli spareggi della fase a eliminazione diretta, le squadre che finiranno dal 9° al 16° posto nella fase di campionato saranno teste di serie e quelle che finiranno dal 17° al 24° non saranno teste di serie. Le squadre teste di serie giocheranno in linea di principio la gara di ritorno in casa;

nella fase di campionato saranno teste di serie e quelle che finiranno non saranno teste di serie. Le squadre teste di serie giocheranno in linea di principio la gara di ritorno in casa; Per gli ottavi di finale, le squadre classificate dal 1° all’8° posto nella fase di campionato saranno teste di serie e giocheranno contro le vincitrici degli spareggi, che non saranno teste di serie. Le squadre teste di serie giocheranno in linea di principio la gara di ritorno in casa;

nella fase di campionato saranno teste di serie e giocheranno contro le vincitrici degli spareggi, che non saranno teste di serie. Le squadre teste di serie giocheranno in linea di principio la gara di ritorno in casa; Verrà formato un tabellone che guiderà gli accoppiamenti della fase a eliminazione diretta dai playoff fino alle semifinali. Le squadre classificate da 1 a 8 verranno accoppiate in base alla loro posizione nella fase di campionato e divise tra le due parti opposte del tabellone mediante sorteggio.

Questo significa, per esempio, che saranno sorteggiati gli scontri per i playoff con le otto squadre teste di serie (da un lato) e le otto non teste di serie (dall’altro). Le altre otto squadre (le prime classificate, che conquisteranno direttamente gli ottavi) saranno invece spalmate sul resto del tabellone in modo che, per esempio, la prima e la seconda classificata della fase a girone unico si possano incontrare solo in finale. In questo modo tutti conosceranno il loro percorso verso l’ultimo atto della manifestazione già a partire dai playoff che seguiranno la fase campionato. Ricordiamo che per tutta la fase a eliminazione diretta sarà eliminato il divieto di scontri tra formazioni appartenenti alla medesima Federazione.

Tabellone Champions League 2025 2026 – Ecco come sarà

Per quanto riguarda la fase a eliminazione diretta, infatti, con il nuovo format è previsto un solo ulteriore sorteggio, che servirà per comporre il tabellone tennistico fino alla finale.

«Gli abbinamenti degli spareggi della fase a eliminazione diretta sono determinati tramite un sorteggio condotto secondo i seguenti principi:

i club vengono accoppiati in base alla posizione finale nella fase di campionato per formare quattro coppie teste di serie (club classificati al 9° e 10° posto, 11° e 12°, 13° e 14°, 15° e 16°) e quattro coppie non teste di serie (17° e 18°, 19° e 20°, 21° e 22°, 23° e 24°);

(club classificati al 9° e 10° posto, 11° e 12°, 13° e 14°, 15° e 16°) e (17° e 18°, 19° e 20°, 21° e 22°, 23° e 24°); i club di ciascuna coppia testa di serie vengono sorteggiati contro i club di ciascuna coppia non testa di serie, come illustrato nell’Allegato B: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20 e club 15 o 16 contro club 17 o 18;

in linea di principio, i club teste di serie disputano la gara di ritorno in casa.

Passando invece agli ottavi di finale, le partite «sono determinati tramite un sorteggio condotto secondo i seguenti principi:

i club vengono accoppiati in base alla posizione finale nella fase di campionato per formare quattro coppie teste di serie (club classificati al 1° e 2° posto, 3° e 4°, 5° e 6°, 7° e 8°);

(club classificati al 1° e 2° posto, 3° e 4°, 5° e 6°, 7° e 8°); i club di ciascuna coppia testa di serie vengono sorteggiati in una delle due posizioni degli ottavi di finale, contro il rispettivo vincitore degli spareggi della fase a eliminazione diretta, la cui posizione è determinata dal sorteggio degli spareggi in conformità al paragrafo 19.02;

in linea di principio, i club teste di serie disputano la gara di ritorno in casa».

La novità, rispetto all’anno scorso, riguarda il tema delle teste di serie e la disputa delle partite in casa o in trasferta, l’anno scorso deciso tramite sorteggio: «Le squadre teste di serie, ossia quelle classificate dal 1° al 4° posto al termine della fase di campionato, disputano la gara di ritorno in casa nei quarti di finale; le squadre classificate al 1° e 2° posto disputano inoltre in casa anche la gara di ritorno delle semifinali. Qualora una squadra testa di serie venga sconfitta in un qualsiasi turno, la squadra che la elimina subentra nella sua posizione di testa di serie nel percorso del tabellone (ossia il ranking più alto ai fini delle teste di serie non viene ricalcolato dopo ogni turno)». In base a questa nuova norma, quindi, non si ripeterà quanto avvenuto lo scorso anno, con l’Inter che ha disputato la semifinale di ritorno in Champions League contro il Barcellona nonostante avesse finito la prima fase dietro ai blaugrana in classifica.

Tabellone Champions League 2025 2026 – Le sfide

Dopo il clamoroso passaggio del turno, con la rimonta al ritorno nella doppia sfida contro il Borussia Dortmund, l’Atalanta quindi sfiderà una tra Arsenal e Bayern Monaco.