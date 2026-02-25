La UEFA Champions League prosegue con le ultime sfide di ritorno dei playoff. La massima competizione europea ha dato il via alla fase a eliminazione diretta dell’edizione 2025/26 e questa sera definirà le otto squadre che raggiungeranno gli ottavi di finale e che si uniranno alle otto qualificate direttamente dalla prima fase. In campo anche le italiane Atalanta e Juventus, chiamate a rimontare le sconfitte dei match di andata. L’Inter non è invece riuscita a rimediare alla sconfitta dell’andata contro il Bodo, perdendo 2-1 anche la sfida di ritorno e concludendo la sua campagna europea con 71 milioni di premi.

Oltre all’importanza del traguardo dal punto di vista sportivo, infatti, non va dimenticato che l’accesso agli ottavi di finale rappresenta un importante boost anche sul fronte economico. Approdare al turno successivo della fase a eliminazione diretta porta con sé un bonus di ben 11 milioni di euro, in netta crescita rispetto ai 9,6 milioni che le società incassavano fino alla stagione 2023/24 per il medesimo traguardo, senza dimenticare un ulteriore match casalingo da sfruttare al botteghino.