Genoa, udienza sulla causa di A-Cap contro l’aumento di capitale: sentenza ad aprile

L’udienza, secondo quanto appreso da Calcio e Finanza , è andata in scena davanti al giudice relatore, la dottoressa Gabriel. All’esito della discussione, che si è svolta in modo articolato, il giudice si è riservato di riferire al collegio ai fini della decisione della causa. Per la sentenza si dovrà attendere un paio di mesi, fino ad aprile .

Nuovo capitolo dello scontro tra A-Cap e il Genoa sull’aumento di capitale portato a termine dal nuovo patron Dan Sucu nel dicembre del 2024. Nella giornata di ieri si è svolta presso il Tribunale di Genova la discussione finale in merito all’impugnativa della delibera di aumento di capitale del Grifone.

Come raccontato da Calcio e Finanza, nelle scorse settimane il Tribunale di Genova ha confermato il sequestro conservativo – già autorizzato il 22 dicembre 2025 – fino a concorrenza di 28,1 milioni di euro nei confronti di 777 Genoa CFC Holdings S.r.l. Il sequestro, già eseguito il 12 gennaio 2026, riguarda anche le azioni del Genoa detenute da 777 Holdings, pari a circa il 23% del capitale.

Con lo stesso provvedimento, il giudice ha nominato Ermanno Martinetto come custode delle azioni sequestrate. Sarà lui, secondo quanto previsto dalla legge, ad avere il diritto di intervenire e votare alle assemblee degli azionisti per conto delle quote oggi congelate.

Di fatto, le azioni di 777 Holdings – socio di minoranza del Genoa – sono ora affidate a un amministratore terzo, che le gestirà fino alla sentenza definitiva del giudice. I tempi della causa potrebbero essere lunghi, anche di alcuni anni. Nel frattempo, sarà quindi il custode, e non 777, a partecipare alle assemblee societarie.