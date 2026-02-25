La corsa Champions League dell’Inter si interrompe già ai playoff. I nerazzurri, dopo il ko all’andata in Norvegia, escono sconfitta anche al ritorno a San Siro contro il Bodo/Glimt, che vola per la prima volta nella sua storia agli ottavi di Champions con un risultato complessivo di 5-2. Una sconfitta che pesa anche a livello economico per i nerazzurri, considerando i mancati introiti dal passaggio del turno.
Inter ricavi Champions 2025/26 – Le cifre per i nerazzurri
A quanto ammontano dunque i ricavi dell’Inter dalla Champions nella stagione in corso, considerando l’eliminazione?
Nel dettaglio, l’Inter chiude la stagione 2025/26 con entrate dalla UEFA pari a poco più di 71 milioni di euro. Di seguito, tutti i premi:
- Partecipazione: 18,62 milioni di euro
- Quota europea: 23,37 milioni
- Quota non europea: 8,65 milioni
- Posizione in classifica: 8,13 milioni di euro
- Risultati: 10,5 milioni di euro
- Bonus 9°-16° posto: 1 milione di euro
- Bonus playoff: 1 milione di euro
- TOTALE: 71,27 milioni di euro
Inter ricavi Champions 2025/26, la differenza con il 2024/25
Rispetto alla stagione 2024/25, in cui i nerazzurri arrivarono in finale (poi persa con il clamoroso 5-0 da parte del PSG), l’Inter quindi incasserà circa 65 milioni in meno: nella passata edizione infatti i premi UEFA erano stati pari a 136 milioni, rispetto ai 71 milioni attesi per quest’anno. Senza considerare, in termini di impatto sul bilancio, anche i mancati incassi dal botteghino per le gare a San Siro.