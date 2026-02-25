La Lazio insiste: «Nessuna offerta. Il club non è in vendita». E il titolo scivola in Borsa

«La Società Sportiva Lazio non è in vendita. La Società non ha ricevuto alcuna offerta, manifestazione di interesse, proposta formale o informale né risultano in essere trattative, negoziazioni o interlocuzioni di qualsivoglia natura aventi ad oggetto operazioni di cessione, né con soggetti italiani né con soggetti esteri».
Lo ha reso noto il club biancoceleste – per la seconda volta nel giro di pochi giorni – in riferimento al persistente diffondersi di indiscrezioni, in merito all’ipotesi di trattative per la cessione della Lazio. Ipotesi che, insieme alla presentazione del progetto per lo stadio Flaminio, hanno fatto volare il titolo in Borsa: a febbraio il club ha guadagnato il 39% a Piazza Affari, arrivando ai massimi da giugno del 2020. Titolo che ha fatto invece registrare un calo in apertura di seduta odierna, con un -3,75% a quota 1,41 euro per azione per probabili prese di profitto.
Le notizie circolate, sottolinea la società calcistica, «devono pertanto ritenersi prive di qualsivoglia fondamento, non supportate da alcun riscontro oggettivo e suscettibili esclusivamente di generare disinformazione, turbative informative e indebite dinamiche speculative».
«La SS Lazio evidenzia che la diffusione di informazioni false o fuorvianti concernenti una società quotata può assumere rilievo sotto il profilo normativo e regolamentare, potendo integrare fattispecie riconducibili alla manipolazione del mercato e all’aggiotaggio informativo, con ogni conseguenza prevista dall’ordinamento vigente».
La società, a tutela della propria reputazione, dei propri azionisti e della regolare trasparenza del mercato, «si riserva di adire e segnalare alle competenti Autorità ogni condotta idonea a ledere i predetti interessi».
Il club ha invitato «gli organi di informazione e tutti i soggetti operanti nell’ambito della comunicazione digitale ad attenersi rigorosamente ai principi di correttezza professionale, verifica delle fonti e responsabilità informativa, attenendosi esclusivamente alle comunicazioni ufficiali diffuse dalla società. La S.S. Lazio continuerà ad operare nel pieno rispetto delle regole di mercato e degli obblighi informativi applicabili alle società quotate».