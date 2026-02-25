La Lazio insiste: «Nessuna offerta. Il club non è in vendita». E il titolo scivola in Borsa

«La Società Sportiva Lazio non è in vendita. La Società non ha ricevuto alcuna offerta, manifestazione di interesse, proposta formale o informale né risultano in essere trattative, negoziazioni o interlocuzioni di qualsivoglia natura aventi ad oggetto operazioni di cessione, né con soggetti italiani né con soggetti esteri».

Lo ha reso noto il club biancoceleste – per la seconda volta nel giro di pochi giorni – in riferimento al persistente diffondersi di indiscrezioni, in merito all’ipotesi di trattative per la cessione della Lazio. Ipotesi che, insieme alla presentazione del progetto per lo stadio Flaminio, hanno fatto volare il titolo in Borsa: a febbraio il club ha guadagnato il 39% a Piazza Affari, arrivando ai massimi da giugno del 2020. Titolo che ha fatto invece registrare un calo in apertura di seduta odierna, con un -3,75% a quota 1,41 euro per azione per probabili prese di profitto.