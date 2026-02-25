L’eliminazione dell’Inter dalla Champions League per mano del Bodo Glimt avrà effetti anche sul calendario di Serie A. Con i nerazzurri fuori dalla competizione, la Lega potrà programmare le prossime sfide di campionato – tra cui il derby tra i nerazzurri e il Milan – con maggiore agio, dal momento in cui la squadra di Chivu non sarà impegnata negli ottavi di finale.
Senza l’ansia della Champions, la sfida – secondo quanto appreso da Calcio e Finanza – sarà posizionata domenica 8 marzo alle ore 20.45, con l’Inter che avrà tutto il tempo di recuperare dall’impegno in Coppa Italia (a Como) di martedì 3 marzo, con calcio d’inizio fissato per le ore 21.00.
In caso di passaggio del turno contro il Bodo, al contrario, l’Inter avrebbe potuto giocare addirittura di martedì 10 marzo l’andata degli ottavi di finale della competizione europea, costringendo la Lega a riflettere sull’opportunità di posizionare il derby con il Milan di sabato 7 marzo, per garantire un riposo adeguato ai nerazzurri.
La partita avrebbe però dovuto essere collocata alle ore 18.00, dal momento in cui il derby di ritorno sarà un’esclusiva di DAZN e che lo slot delle 20.45 del sabato è condiviso con Sky. Un rischio di fatto scongiurato. Come noto, del resto, lo slot della domenica alle 20.45 è il più favorevole in termini di ascolti e in questo caso si concilia perfettamente con le esigenze sportive.