L’eliminazione dell’Inter dalla Champions League per mano del Bodo Glimt avrà effetti anche sul calendario di Serie A. Con i nerazzurri fuori dalla competizione, la Lega potrà programmare le prossime sfide di campionato – tra cui il derby tra i nerazzurri e il Milan – con maggiore agio, dal momento in cui la squadra di Chivu non sarà impegnata negli ottavi di finale.

Senza l’ansia della Champions, la sfida – secondo quanto appreso da Calcio e Finanza – sarà posizionata domenica 8 marzo alle ore 20.45, con l’Inter che avrà tutto il tempo di recuperare dall’impegno in Coppa Italia (a Como) di martedì 3 marzo, con calcio d’inizio fissato per le ore 21.00.