Arsenal: plusvalenze e Champions spingono i ricavi, ma conti in rosso di 1,6 milioni nel 2025

Nel dettaglio, i Gunners sono passati da un fatturato complessivo di 667,7 milioni di sterline (788 milioni di euro circa) nel 2023/24 a ricavi totali pari a 772,7 milioni di sterline (circa 903 milioni di euro guardando il cambio euro-sterlina al 30 giugno 2025). Contestualmente, i costi sono passati da 666,9 milioni di sterline (circa 787 milioni di euro) a 754,2 milioni di sterline (circa 881 milioni di euro).

L’Arsenal ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2025 con un rosso pari a 1,4 milioni di sterline (circa 1,6 milioni di euro al cambio al 30 giugno 2025), un risultato in netto miglioramento rispetto all’esercizio 2023/24 , che si era chiuso in perdita per 17,7 milioni di sterline (circa 20,9 milioni di euro al cambio al 30 giugno 2024). Il club londinese ha registrato ricavi record, spinti in particolar modo dal percorso in Champions League e dalle plusvalenze .

Arsenal bilancio 2025 – I ricavi dei Gunners

Complessivamente, l’Arsenal nella stagione 2024/25 ha registrato ricavi per 903 milioni di euro, rispetto ai 788 milioni di euro del 2023/24, con un aumento di circa il 14,5%. In particolare, la voce maggiore è rappresentata dai ricavi da diritti tv, pari a 318,9 milioni di euro con la spinta del nuovo format della UEFA Champions League, mentre i ricavi commerciali sono aumentati a 307,6 milioni di euro. Tra le altre voci, i ricavi da matchday sono stati pari a 179,9 milioni di euro, con entrate invece dalla gestione dei calciatori per un totale di 95,5 milioni di euro.

Questi i ricavi voce per voce:

Ricavi da gara: 179,9 milioni di euro (155,4 milioni di euro nel 2023/24);

179,9 milioni di euro (155,4 milioni di euro nel 2023/24); Ricavi da sponsor, commerciali e royalties: 307,6 milioni di euro (257,6 milioni di euro nel 2023/24);

307,6 milioni di euro (257,6 milioni di euro nel 2023/24); Ricavi da diritti tv: 318,9 milioni di euro (309,6 milioni di euro nel 2023/24);

318,9 milioni di euro (309,6 milioni di euro nel 2023/24); Ricavi da gestione diritti calciatori, da cessione temporanea e altri proventi: 95,5 milioni di euro (61,9 milioni di euro nel 2023/24);

95,5 milioni di euro (61,9 milioni di euro nel 2023/24); Altri ricavi: 1,3 milioni di euro (3,6 milioni di euro nel 2023/24);

1,3 milioni di euro (3,6 milioni di euro nel 2023/24); TOTALE: 903,2 milioni di euro (788,1 milioni di euro nel 2023/24).

Arsenal bilancio 2025 – Costi in crescita per il club londinese

I costi a bilancio per l’Arsenal sono aumentati nel 2024/25 a 881,6 milioni di euro rispetto ai 787,7 milioni del 2023/24. A fare la voce grossa sono i costi del personale, passati da 386,9 a 405,4 milioni di euro, mentre gli ammortamenti legati ai calciatori sono rimasti sostanzialmente stabili a 200,6 milioni di euro .

Questi i costi voce per voce nella stagione 2024/25:

Costi per il personale: 405,4 milioni di euro (386,9 milioni di euro nel 2023/24);

405,4 milioni di euro (386,9 milioni di euro nel 2023/24); Ammortamenti e svalutazioni: 241,5 milioni di euro di cui 218,4 milioni per i calciatori (223,4 milioni di euro di cui 201,9 milioni per i calciatori nel 2023/24);

241,5 milioni di euro di cui 218,4 milioni per i calciatori (223,4 milioni di euro di cui 201,9 milioni per i calciatori nel 2023/24); Altri costi: 234,7 milioni di euro (176,9 milioni di euro nel 2023/24);

234,7 milioni di euro (176,9 milioni di euro nel 2023/24); TOTALE: 881,6 milioni di euro (787,3 milioni di euro nel 2023/24).

Arsenal bilancio 2025 – Risultato netto

La differenza tra fatturato e costi è stata così positiva per 19,1 milioni di euro (rispetto al -0,9 milioni di euro del 2023/24), mentre il risultato netto è stato negativo per 1,6 milioni di euro contro il rosso di 20,9 milioni del 2023/24. Il patrimonio netto al 30 giugno 2025 è positivo per 147,8 milioni di euro rispetto al patrimonio netto pari a 150,9 milioni del 2024.