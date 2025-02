Arsenal, fatturato record a quasi 800 milioni ma bilancio ancora in rosso nel 2024

L’Arsenal ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2024 con un rosso pari a 17,7 milioni di sterline (circa 20,9 milioni di euro al cambio al 30 giugno 2024), un risultato in miglioramento rispetto all’esercizio 2022/23, che si era chiuso in perdita per 52,1 milioni di sterline (circa 60 milioni di euro al cambio al 30 giugno 2023). Il club londinese ha registrato un fatturato record, passando da ricavi per complessivi 477,4 milioni di sterline (circa 556,2 milioni di euro) nel 2022/23 a un fatturato pari a 667,7 milioni di sterline (circa 788 milioni di euro), mentre i costi sono passati da 523,3 milioni di sterline (circa 609,7 milioni di euro) a 666,9 milioni di sterline (circa 787 milioni di euro).

Arsenal bilancio 2024 – I ricavi

Complessivamente, l’Arsenal nella stagione 2023/24 ha registrato ricavi per 788 milioni di euro, rispetto ai 556,2 milioni di euro del 2021/22, con un aumento di circa il 42%. In particolare, la voce maggiore è rappresentata dai ricavi da diritti tv, pari a 309,5 milioni di euro con la spinta del ritorno in Champions League, mentre i ricavi commerciali sono stati pari a 257 milioni di euro. Tra le altre voci, i ricavi da matchday sono stati pari a 155 milioni di euro, con entrate invece dalla gestione dei calciatori per un totale di 61,9 milioni di euro.

Questi i ricavi voce per voce:

Ricavi da gara: 155,4 milioni di euro (119,5 milioni di euro nel 2022/23);

155,4 milioni di euro (119,5 milioni di euro nel 2022/23); Ricavi da sponsor, commerciali e royalties: 257,6 milioni di euro (197,2 milioni di euro nel 2022/23);

257,6 milioni di euro (197,2 milioni di euro nel 2022/23); Ricavi da diritti tv: 309,6 milioni di euro (222,7 milioni di euro nel 2022/23);

309,6 milioni di euro (222,7 milioni di euro nel 2022/23); Ricavi da gestione diritti calciatori, da cessione temporanea e altri proventi: 61,9 milioni di euro (14,2 milioni di euro nel 2022/23);

61,9 milioni di euro (14,2 milioni di euro nel 2022/23); Altri ricavi: 3,6 milioni di euro (2,5 milioni di euro nel 2022/23);

3,6 milioni di euro (2,5 milioni di euro nel 2022/23); TOTALE: 788,1 milioni di euro (556,2 milioni di euro nel 2021/22).

Arsenal bilancio 2024 – I costi

I costi a bilancio per l’Arsenal sono aumentati nel 2023/24 a 787,7 milioni di euro rispetto ai 609,7 milioni del 2022/23. A fare la voce grossa sono i costi del personale, passati da 273,5 a 386,9 milioni di euro, mentre gli ammortamenti legati ai calciatori sono cresciuti da 162,0 a 201,9 milioni di euro .

Questi i costi voce per voce nella stagione 2023/24:

Costi per il personale: 386,9 milioni di euro (273,5 milioni di euro nel 2022/23);

386,9 milioni di euro (273,5 milioni di euro nel 2022/23); Ammortamenti e svalutazioni: 223,4 milioni di euro di cui 201,9 milioni per i calciatori (202,8 milioni di euro di cui 162 milioni per i calciatori nel 2022/23);

223,4 milioni di euro di cui 201,9 milioni per i calciatori (202,8 milioni di euro di cui 162 milioni per i calciatori nel 2022/23); Altri costi: 176,9 milioni di euro (133,3 milioni di euro nel 2022/23)

176,9 milioni di euro (133,3 milioni di euro nel 2022/23) TOTALE: 787,3 milioni di euro (609,7 milioni di euro nel 2022/23)

Arsenal bilancio 2024 – Risultato netto

La differenza tra fatturato e costi è stata così pari a -0,9 milioni di euro (rispetto al -53,5 milioni di euro del 2022/23), mentre il risultato netto è stato negativo per 20,9 milioni di euro contro il rosso di 60,7 milioni del 2022/23. Il patrimonio netto al 30 giugno 2023 è positivo per 150,9 milioni di euro rispetto al patrimonio netto pari a 169,6 milioni del 2023.