Polemiche in Turchia: la federcalcio turca sceglie un arbitro straniero per Galatasaray-Fenerbahce

Dopo le numerose polemiche arbitrali, che hanno portato anche all’abbandono del campo dell’Adana Demirspor contro il Galatasaray (vittoria a tavolino assegnata a quest’ultimo), il calcio turco si prepara alla sfida più attesa che vede il derby di Istanbul fra la formazione di Okan Buruk e i rivali del Fenerbahce, allenati da José Mourinho.

Proprio in vista della supersfida, che potrebbe dire molto sul futuro del campionato vista la situazione in classifica, la Federcalcio turca ha deciso che ad arbitrare questa sfida sarà un arbitro straniero che sarà ufficializzato nelle prossime ore, visto che il derby di Istanbul è in programma per lunedì alle ore 20.00 locali (le 18.00 in Italia). «Per porre fine alle polemiche e non mettere in una posizione difficile i nostri amici arbitri, a dirigere questa partita sarà un arbitro straniero», il commento del presidente della federcalcio turca, Ibrahim Haciosmanoglu.

Una scelta no nuova per i vertici del calcio turco, visto che la federcalcio già nel febbraio del 2024 aveva deciso di designare addetti al VAR stranieri per le partite in cui erano coinvolte le squadre principali del campionato scorso.