Milan, incubo ottavi di Champions: in quattro anni persi oltre 50 milioni

Il Milan ha lasciato anzitempo l’edizione 2024/25 della UEFA Champions League, chiudendo il suo percorso esattamente come lo aveva iniziato: con una prestazione da dimenticare. Nel mezzo, i rossoneri – all’epoca guidati da Paulo Fonseca – erano riusciti a raddrizzare le cose, conquistando cinque successi consecutivi (tra cui un prestigioso 1-3 a Madrid, contro il Real) fino a ottenere la chance di un accesso diretto agli ottavi di finale.

Occasione che è stata sprecata, buttando al vento la qualificazione con una sconfitta (anche in quell’occasione accompagnata da un cartellino rosso) contro la Dinamo Zagabria nell’ultima giornata della prima fase. Il disastro si è poi completato con il doppio playoff contro il Feyenoord: una sconfitta e un pareggio, che sono costati l’eliminazione dal torneo.

Milan ricavi ottavi Champions – I premi mancati, dalla UEFA al botteghino

Quello del Milan con gli ottavi di finale è un rapporto che non è decisamente decollato dal ritorno in Champions (stagione 2021/22) a oggi. Su quattro stagioni a disposizione, i rossoneri sono riusciti a raggiungere il traguardo una sola volta, nel 2022/23, spingendosi addirittura fino alla semifinale con l’Inter dopo avere sconfitto Tottenham e Napoli.

Nel 2021/22 la squadra guidata d Stefano Pioli chiuse addirittura il girone al quarto e ultimo posto, dietro Liverpool, Atletico Madrid e Porto. Nella stagione scorsa – quella 2023/24 – i rossoneri furono invece eliminati in un gruppo con Borussia Dortmund, PSG e Newcastle, arrivando terzi e scendendo così in Europa League.

Risultati che hanno avuto un peso non solamente a livello sportivo, ma anche economico. Considerando i premi per il passaggio agli ottavi di finale (9,6 milioni nel 2021/22 e 2023/24 e 11 milioni nel 2024/25), oltre alla quota aggiuntiva di marketpool (poco più di 1,7 milioni di euro complessivi tra 2021/22 e 2023/24) e i ricavi da botteghino, il Milan – secondo le stime di Calcio e Finanza – ha perso circa 56 milioni di euro. Per calcolare i potenziali ricavi da stadio per gli ottavi di finale mancati, abbiamo tenuto conto della media tra gli incassi degli ultimi ottavi di finale disputati a San Siro da Inter (Porto e Atletico Madrid) e Milan (Tottenham): intorno agli 8 milioni di euro, arrotondando.

Milan ricavi ottavi Champions – Il “bonus” Europa League

Questa cifra (i 56 milioni di cui prima) è stata solo parzialmente mitigata da quanto il club rossonero ha incassato nel 2023/24, che dopo essere uscito dalla Champions è “sceso” in Europa League. Il percorso nella seconda competizione europea per club, che si è concluso ai quarti di finale con la Roma, è valso intorno ai 12/13 milioni di euro tra premi UEFA e botteghino.